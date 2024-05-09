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中央大學與部桃簽署合作　生醫研發與臨床專業跨域結合

▲中央大學與部桃簽署合作

▲中央大學與部立桃園醫院簽署合作，致力生醫研發與臨床專業跨域結合。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學校長周景揚與衛福部桃園醫院代理院長陳日昌，9日於中央大學簽訂「雙方學術研究合作協議」，雙方將生醫研發與臨床專業跨域結合，在教學與研究基礎之下，有效結合雙方資源，共創互惠雙贏。

周景揚校長表示，中央大學以預防醫學和精準醫學為核心概念，現有的頂尖技術包括穿戴式醫療器材、生醫光電、醫療雲端網路、慢性病與癌症研究、腦神經功能等，為推動生醫研究領域之核心強項，同時與桃園市政府合作，建立市民健康管理雲端網路，推展慢性病世代研究計畫，並使用團隊開發之穿戴式心電圖檢測器，在全國展開心房顫動篩選。

▲中央大學與部桃簽署合作

▲中央大學與部立桃園醫院簽署合作，致力生醫研發與臨床專業跨域結合。（圖／中央大學提供）

衛福部桃園醫院長期致力於提升急重症的多元醫療服務，強化桃竹苗地區民眾在地醫療之可親性，做為民眾健康的最佳守門人。近幾年桃園醫院也積極朝具有特色研究、建立學術合作網絡、研究教學訓練、精密診斷、精準醫療等多種功能之醫學中心而努力提升跨院合作。

締約儀式與會人員包含中央大學周景揚校長、許秉瑜副校長、生醫理工學院王健家院長、馬念涵副院長、生命科學系陳師慶主任、認知神經科學研究所梁偉光所長、生醫科學與工程學系羅孟宗代理主任、部立桃園醫院陳日昌代理院長、鄭舒倖副院長、研究發展部蔣智宏主任與鄭健禹副主任等人。

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