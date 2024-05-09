台電「2024節電活動」開跑！去年發出15億元獎勵金

▲台電9日於台電大樓舉辦2024節電啟動記者會，邀請全民共同響應「節電INFINITY幸福不設限」。（圖左起為台電配電處處長黃銘宏、台電業務處處長黃美蓮、台電副總經理陳銘樹、能源署主任秘書翁素真、台電副總經理蔡志孟、台電公服處處長袁梅玲）。（圖／台電提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台電持續透過多元方式推廣節電，去（2023）年全國住宅及國中小學節電連續第2年破18億度，等同省下近45萬戶家戶一年用電量及減少約90萬公噸碳排放，今年台電延續「節電 從我改變」主軸，9日舉辦2024節電啟動記者會。台電表示，今年將推出6大活動，首波活動自5月走入全臺小學校園，7、8月更將與宜蘭童玩節及澎湖追風音樂節合作。

台電今日於台電大樓舉行2024年節電啟動記者會，現場由台電副總經理陳銘樹與經濟部能源署主秘翁素真等各界貴賓共同為今年節電系列活動揭開序幕，邀請全民一起響應今年活動主題「節電INFINITY幸福不設限」。台電指出，回顧過去一年節電成果，全國共有近1300萬戶次住宅用戶響應節電，台電發出近15億元節電獎勵金，全年節電度數達18億度，而2013年迄今更已累積節電近300億度。

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台電說明，除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電。其中，「節電服務團」由台電提供客製化服務，主動協助大用戶分析用電、給予改善建議，自去年至今年3月共計輔導近5600戶，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。

台電表示，今年6大活動以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍，5月起將陸續走入全臺小學舉辦150場校園推廣活動，除過往戲劇、魔術及桌遊形式之外，今年則推出全新繪本教案「偵探電寶的校園任務」，讓學童可在輕鬆有趣互動中培養節電好習慣。台電後續更將舉辦大型活動，邀請民眾一起走出戶外，如7月將與「宜蘭國際童玩藝術節」合作，8月則將首度前往澎湖響應「追風音樂節」，校園推廣活動報名及後續更多活動資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。(https://www.savepower.com.tw/)

炎夏將至，台電也和民眾分享夏日居家節電小撇步，台電提醒，冷氣、冰箱和照明是家庭用電排名前3大。其中，夏季空調冷氣使用明顯增加，建議溫度設定26-28度、搭配循環扇與定期清洗濾網，而冰箱也要記得最好食物裝8分滿，減少冰箱開關門次數，可兼顧涼夏生活與節電省荷包。