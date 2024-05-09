差一步墜深淵！超陡峭山壁「只有繩子抓」　遊客塞爆掛在半山腰

▲前往雁盪山體驗攀岩的遊客「塞車」掛在半山腰。（圖／翻攝小紅書）



記者吳美依／綜合報導

中國民眾把握五一假期外出遊玩，浙江省雁盪山卻上演險象環生的一幕，由於攀岩人潮太多而「塞車」，遊客只能緊緊抓著鐵釘固定的攀繩，掛在半山腰超過1小時，稍有不慎恐怕就會墜入深淵，現場影片在社群媒體上瘋傳。

根據微博與小紅書瘋傳畫面，大批遊客卡在峭壁上動彈不得，儘管每個人都穿戴頭盔等安全配備，卻只能勉強站在狹窄岩壁邊緣，讓人看得膽戰心驚。

一名受困者受訪時透露，「我們當時就是被死死卡住了，前面後面都動彈不得」，還有人受到驚嚇而不斷哭喊。網友們也紛紛回應，「太可怕了！像我一樣懼高的人，可能會直接尿濕褲子」、「即使有人給我錢，我也不會去的。」

雁蕩山飛拉達景區回應，由於假日攀岩人數暴增，有人爬得比較慢，或者時不時停下來拍照，才會導致「塞車」。如果害怕可以呼叫救援，每人費用300元人民幣（約新台幣1343元），以前救援是免費的，卻有很多人為了「好玩」而亂叫救援，才會開始收費。

負責營運攀岩體驗活動的「溫州鼎誠體育發展有限公司」也發布聲明致歉，他們坦言低估對攀岩有興趣的人潮，也未實施有效的票券與現場管控，才會導致遊客受困。公司內部處理本次問題期間，將會暫停售票，未來計畫推出遊客交通控制系統。