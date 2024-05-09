美債殖利率走揚　道瓊收紅172點、台積電ADR漲1.76%

全球對於美國聯準會（Fed）降息時程引頸期盼，事實上從歷史數據分析來看，每當美國CPI飆升觸頂回落，不論降息與否，美國成長股都可見到出色的漲幅。對此，保德信也指出，目前美國通膨持續回落中，美國成長股再度成為引領全球多頭行情的領頭羊。