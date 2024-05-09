美債殖利率走揚　道瓊收紅172點、台積電ADR漲1.76%

▲美股主要指數今天互有漲跌。（圖／路透）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
投資人繼續押注美國聯邦準備理事會（Fed）將降息，同時美國10年期公債殖利率走揚，美股主要指數今天互有漲跌。台積電ADR漲1.76％、收143.60美元。
道瓊工業指數上漲172.13點或0.44%，收39056.39點。
標準普爾指數平盤，收5187.67點。
那斯達克指數下滑29.80點或0.18%，收16302.76點。
費城半導體指數小漲5.50點或0.12%，收4790.38點。
▲美股主要指數今天互有漲跌。（圖／路透）
文／中央社紐約8日綜合外電報導
投資人繼續押注美國聯邦準備理事會（Fed）將降息，同時美國10年期公債殖利率走揚，美股主要指數今天互有漲跌。台積電ADR漲1.76％、收143.60美元。
道瓊工業指數上漲172.13點或0.44%，收39056.39點。
標準普爾指數平盤，收5187.67點。
那斯達克指數下滑29.80點或0.18%，收16302.76點。
費城半導體指數小漲5.50點或0.12%，收4790.38點。
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