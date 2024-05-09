　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美債殖利率走揚　道瓊收紅172點、台積電ADR漲1.76%

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股主要指數今天互有漲跌。（圖／路透）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

投資人繼續押注美國聯邦準備理事會（Fed）將降息，同時美國10年期公債殖利率走揚，美股主要指數今天互有漲跌。台積電ADR漲1.76％、收143.60美元。

道瓊工業指數上漲172.13點或0.44%，收39056.39點。

標準普爾指數平盤，收5187.67點。

那斯達克指數下滑29.80點或0.18%，收16302.76點。

費城半導體指數小漲5.50點或0.12%，收4790.38點。

 
ET快訊
清晨16.7℃！全台有雨時間曝　1號颱風下周恐生成
快訊／大谷翔平熄火2K、連2場無安打　赫南德茲開轟助道奇7連
快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小網紅嫁億萬富翁　為強搶「IG帳號」竟檢舉冒充

拜登抨擊川普　未兌現富士康項目承諾

快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

泰國大麻政策大轉彎　年底前重新列為毒品

美官員：華府考慮進一步停止向以色列提供武器

美債殖利率走揚　道瓊收紅172點、台積電ADR漲1.76%

把引擎聲改超大！最新研究「有反社會人格傾向」：喜歡看人受驚

推「叔叔屍體」進銀行貸款...要他拿筆簽名！女淚崩：不知道死了

女工程師Firefox開「7470分頁」撐了2年　手滑全關還不能恢復崩潰

韓國考古史重大發現！　慶州新羅古墳挖出2千年前「中國青銅鏡」

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

金希澈異性緣「好到鋪天蓋地」XD　正緣卻要等到49歲：否則會離婚！

李多慧調皮拍「威弟」肚子　露驚訝表情：真的好肉XD

認真員工突混日子擺爛？　女曝3原因：問題來自主管

Toyz現身「翹個班就說跑路」　直播喊什麼都可放除黃伯超

大谷翔平連3戰開轟 本季11轟全聯盟第一

父「棉被包小女兒」衝出火場　2姊妹出門購物逃死劫

桃園霸凌女學生道歉 「讓大家看笑話了」｜20240508 ET午間新聞

小網紅嫁億萬富翁　為強搶「IG帳號」竟檢舉冒充

拜登抨擊川普　未兌現富士康項目承諾

快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

泰國大麻政策大轉彎　年底前重新列為毒品

美官員：華府考慮進一步停止向以色列提供武器

美債殖利率走揚　道瓊收紅172點、台積電ADR漲1.76%

把引擎聲改超大！最新研究「有反社會人格傾向」：喜歡看人受驚

推「叔叔屍體」進銀行貸款...要他拿筆簽名！女淚崩：不知道死了

女工程師Firefox開「7470分頁」撐了2年　手滑全關還不能恢復崩潰

韓國考古史重大發現！　慶州新羅古墳挖出2千年前「中國青銅鏡」

口罩令將全面解禁！一堆人喊繼續戴　醫：戴了帥三倍

快訊／大谷翔平熄火2K、連2場無安打　赫南德茲開轟助道奇7連勝

小網紅嫁億萬富翁　為強搶「IG帳號」竟檢舉冒充

母兄放棄急救肺癌父　陸女提告求償98萬：傷害我感情

拜登抨擊川普　未兌現富士康項目承諾

減肥也能吃！營養師推薦5種「低卡水果」　熱量比蔬菜還低

快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

年輕妹高鐵上大聲講電話　她放下手機！醫見真相羞愧耳朵紅

23歲女星深夜流出「裸聊不雅片」20多分鐘！　粉絲心疼

《背著善宰跑》邊佑錫私服男友風穿搭更帥　全黑休閒、正裝一眼心動

院子驚見雨傘快速移動　竟是柴怕淋濕自己遮雨

國際熱門新聞

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

激情熱吻！她「吸太大力」男友竟猝死

女老師涉「性侵2男學生30次」發現自己懷孕

12歲少女熟睡遭性侵　嫌判關4年鞭3下

推「叔叔屍體」進銀行貸款！女淚崩：不知死了

韓女出差睡夢中遭「男同事壓身上」性侵

韓國慶州古墳挖出2千年前「中國青銅鏡」

把引擎聲改超大！最新研究：有反社會人格傾向

快訊／大谷翔平前翻譯水原一平認罪　最高判刑33年

日超熟吐司驚見5公分大「黑鼠屍體」

美債殖利率走揚　道瓊收紅172點

男探險真撞鬼！驚見女腐屍「上身赤裸」

15歲少女3天遭15人性侵！父踢一腳竟被反告

泰國大麻政策大轉彎　年底前重新列為毒品

更多熱門

相關新聞

法人：「美國成長股」平均大漲22%

法人：「美國成長股」平均大漲22%

全球對於美國聯準會（Fed）降息時程引頸期盼，事實上從歷史數據分析來看，每當美國CPI飆升觸頂回落，不論降息與否，美國成長股都可見到出色的漲幅。對此，保德信也指出，目前美國通膨持續回落中，美國成長股再度成為引領全球多頭行情的領頭羊。

投資人等待重要經濟數據　美股幾以平盤作收

投資人等待重要經濟數據　美股幾以平盤作收

鴻海刷16年新高！美系外資喊破201元

鴻海刷16年新高！美系外資喊破201元

降息預期升溫　美股連三收紅176點

降息預期升溫　美股連三收紅176點

美股收高450點　台積電ADR強升3.91％

美股收高450點　台積電ADR強升3.91％

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」

Toyz崩潰「抱著老母、女人痛哭幾小時」！

Toyz開直播「篠崎泫聲音疑似傳出」

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

彰化小姊妹遭撞第76天　姊剛好轉...突急性水腦命危

「全台有雨」時間曝　防劇烈天氣

激情熱吻！她「吸太大力」男友竟猝死

吳鳳心血沒了！痛訴「4年努力被偷走」

若暖化嚴重「台夏天恐達7個月」！3縣市慘被淹

女老師涉「性侵2男學生30次」發現自己懷孕

醫大教授要女研究生口交　她作噁崩潰了

有4種黑痣快切掉！醫：放任生長恐變「最惡癌症」

父女戀竟生出混血兒？名導認了「不是親骨肉」

余天女婿淪車手「傳不法所得上千萬」　幕後負責人首曝光…神似港星陳曉東

NIKE熱門跑鞋打4折

更多

最夯影音

更多

又尋獲太魯閣11罹難者遺骸　家屬悲痛：被遺忘隧道3年...

女騎士跟車過繳費機！　遭停車場柵欄重擊落地

Stray Kids登Met Gala紅毯遭歧視　攝影嘲「好像機器人」影片瘋傳

金希澈異性緣「好到鋪天蓋地」XD　正緣卻要等到49歲：否則會離婚！

李多慧調皮拍「威弟」肚子　露驚訝表情：真的好肉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面