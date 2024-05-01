鼓舞士氣！俄動物園「送2隻孔雀」到前線　俄兵吐露：有助心靈平靜

▲俄羅斯動物園向前線士兵贈送2隻孔雀當禮物。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭開打2年多仍未見停戰曙光。據烏克蘭媒體報導，俄羅斯一家動物園近日向戰場前線派送了「不尋常的援助物資」，竟是一公一母的2隻孔雀，目的是為俄軍部隊激勵士氣。動物園在一篇已經刪除的發文中宣稱，希望美麗的鳥兒能夠為士兵們的戰地生活帶來一絲光明。

根據烏克蘭真理報報導，俄羅斯利佩茨克動物園（Lipetsk Zoo）最近在社交媒體上發文指出，園方要將這一對孔雀送給在烏克蘭前線作戰的俄羅斯252步槍師（步兵師）。

▲2隻孔雀的運輸籠。（圖／翻攝自X）

動物園在文中寫道，「鳥兒的美麗將在嚴酷的戰地環境中激勵士兵們，為他們帶來一絲快樂。這不是在幫動物園打廣告，而是我們發自內心的一份禮物。我們希望這些美麗的鳥能夠點亮士兵們的戰地生活。」

▲俄羅斯士兵拍影片感謝園方贈送孔雀。（圖／翻攝自X）

此外，園方還發布一段影片，內容是一名士兵對動物園表達感謝，並宣稱正在為孔雀建造一個大型鳥舍。這名俄軍士兵認為，有了這兩隻孔雀，軍人將能在前線「找到一些精神上的平靜」，或者單純只是「靜靜地沉思和欣賞鳥類的美」。

然而，消息被廣泛轉傳後，利佩茨克動物園即將文章和影片刪除。此前，有烏克蘭媒體報導稱，俄羅斯人已經從烏克蘭臨時被佔領區的動物園中盜走了稀有的孟加拉虎，還將斑馬從生態保護區中遷往克里米亞半島。