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被美國制裁俄企疑「進口台製原料」　經濟部：已有出口管制

▲▼俄羅斯「外飛地」加里寧格勒州（Kaliningrad）港口。（圖／路透）

▲被制裁的俄羅斯企業疑似進口台材料，我國經濟部表示「已有出口管制」。（圖／路透）

文／中央社

俄烏戰爭未歇，美國首度制裁生產供應和進口硝化纖維素的企業，其中包括3家俄國企業。根據資料，這3家俄企進口的硝化纖維素含有台灣製品。對此，經濟部國貿署表示，高濃度硝化纖維已有出口管制，完全無相關出口紀錄。

根據美國財政部的公開資訊，另有2家中國企業因為向俄羅斯供應硝化纖維素遭制裁，它們是位於河北省的「衡水和碩纖維素有限公司」以及「衡水元展貿易有限公司」。

遭制裁的3家俄企則是AMS GROUP（又名AMS GRUPP、ANALYTICAL MARKETING CHEMICAL GROUP）、STROYTEKHNOLOGIYA（又名STROITEKHNOLOGIYA）、PRINT KOLOR（又名PRINT COLOR）。

根據中央社2月下旬率先取得的各國貿易、海關以及聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）資料，這3家俄企進口的硝化纖維素皆含有台灣製品。

一名歐洲情報界消息人士曾透露，至少在2023年，北約國家即注意到俄羅斯試圖透過大量進口硝化纖維素，在短期內大幅提升彈藥產量，而隨著歐美各國強化出口管制，俄羅斯也將目光轉向過往較少利用的供應管道。

美國財政部1日發布的資訊顯示，俄企AMS GROUP、STROYTEKHNOLOGIYA和PRINT KOLOR是俄羅斯主要的硝化纖維素進口商，它們的合作對象包括此前已遭美方制裁的炸藥和彈藥生產商「國立喀山火藥廠」（Kazan Gunpowder Plant）。

根據跨國貿易和相關國家海關資料顯示，部分台灣生產的硝化纖維素經土耳其等地供應商流入俄羅斯，上述3家遭美國政府點名制裁的俄企就是主要進口商。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭。根據2019年1月1日至2023年12月31日的國際貿易和海關資料，以金額計，最終流向俄羅斯的台製硝化纖維素，近94%是在2023年出口、近4%是在2022年。

美國財政部指出，俄羅斯依賴外部供應商取得棉纖維素及其高度易燃的副產品硝化纖維素，它們是用以生產火藥、火箭推進劑及其他炸藥的關鍵前驅物。

在2022年3月1日至2023年12月31日期間，俄羅斯前3大外來硝化纖維素來源依序為中國、台灣、德國。在這段期間，俄羅斯分別進口了約1060萬美元和543萬美元源自中國和台灣的硝化纖維素。

中央社取得的國際報關資料顯示，無論是中製或台製硝化纖維素，產品敘述皆註明用於印刷、塗料等民間工業，且大多未註明氮含量，僅零星幾筆提到氮含量為12.2%或12.2%以下。

烏克蘭智庫「國防改革中心」（Centre for Defence Reforms, CDR）與北約國家密切合作，其領導人丹尼柳克（Oleksandr V. Danylyuk）曾任烏克蘭國防部及對外情報局首長首席顧問。

丹尼柳克近日告訴中央社，目前國際間對硝化纖維素的出口限制標準是含氮量超過12.5%，但事實上，含氮量低於12.5%的硝化纖維素可以、且已實際用在生產火藥，反對侵略戰爭的國家有必要對俄羅斯實施全面禁運。

他進一步指出，中國利用「軍民兩用」的模糊地帶，「盡其所能」協助俄羅斯，但中國本身也需要硝化纖維素生產軍火。台製品流入俄羅斯正好有助中國保留產能、有更多的硝化纖維素可用於自身需求；相關議題攸關台灣安全，不宜輕忽。

對此，經濟部國際貿易署指出，依照規定，含氮量高於12.2%以上的高濃度硝化纖維已有出口管制，完全無相關出口紀錄，國內也無廠商製造。

貿易署表示，台灣並非低濃度硝化纖維的主要出口國，去年含氮量低於12.2%的硝化纖維全球貿易額為8億3625萬美元，台灣出口4380萬美元，僅占約5.2%，其中主要出口對象為越南、美國及馬來西亞，占比達47%；出口土耳其僅占3.1%，無出口俄羅斯及白俄羅斯紀錄。

此外，貿易署也積極因應第3國轉運風險，去年共辦理16場出口管制宣導會，為避免業者不慎涉入第3國轉運案件遭到國際制裁，透過實地訪查等方式，籲請業者確實盡職調查，並要求業者切結不得轉往俄羅斯。

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關鍵字：

硝化纖維素

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