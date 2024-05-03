天氣太熱！柬埔寨彈藥庫爆炸20死　國防部聲明：非軍隊倒戈

▲柬埔寨軍事基地彈藥庫爆炸冒煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨4月27日下午一處軍事基地彈藥庫爆炸，造成20名官兵喪命，事後傳出軍隊倒戈、恐怖攻擊等傳聞。柬埔寨國防部1日發出聲明表示，彈藥庫爆炸事故是因技術問題和高溫天氣引發，呼籲停止散播不實消息。

柬中時報報導，實居省王家軍第三軍區指揮部彈藥庫27日爆炸，摧毀3座彈藥庫、1棟辦公大樓、多輛裝滿武器的卡車，就連軍營附近的25間房屋也遭受波及，造成20名官兵喪命。根據現場照片，有建築物被炸毀，悶燒冒煙。

▲這起爆炸事故摧毀3座彈藥庫、1棟辦公大樓、多輛裝滿武器的卡車，附近房屋也遭波及。（圖／達志影像／美聯社）

到了28日，柬埔寨政府舉行集體火化儀式，由副總理兼國防部長狄西哈代表總理洪馬內（Hun Manet）主持。

不過在這起事故發生後，各種傳聞滿天飛。柬埔寨國防部1日發出聲明表示，近期有反對派人士造謠誤導，根據調查，事發當日官兵搬運的砲彈老舊，爆炸事故是因技術問題與高溫天氣引發，並非軍隊倒戈、恐怖攻擊或是人為，呼籲民眾與國內外媒體停止散播不實消息。

國防部進一步說明，散播不實消息會破壞公共秩序安全，連帶影響經濟社會，涉案者將面臨法律處置。