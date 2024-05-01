黃石公園上演「醉後大丈夫」　男狂踹野牛被撞傷！悽慘結局曝光

▲ 愛達荷州的40歲男子在黃石國家公園內喝醉，踹了一頭野牛。（圖／翻攝自 X）

圖文／CTWANT

美國愛達荷州一名40歲男子，近期在黃石國家公園內上演「醉後大丈夫」戲碼，居然藉著酒膽猛踹一頭野牛，結果慘被野牛撞傷，甚至還酒駕，最後該男子與同行女子被依騷擾野生動物和酒駕等罪名被捕。

▲ 男子踹牛後被撞傷。（圖／翻攝自 X）

根據《紐約郵報》等美媒報導，美國國家公園管理局4月30日指出，這名來自愛達荷州的40歲男子約德（Clarence Yoder），4月21日下午在黃石國家公園西入口處騷擾一頭野牛，因為和野牛距離太近慘被撞傷，但園區管理人員當時也接獲民眾舉報，指出約德在公園內騷擾野牛，還踹了野牛一腳。

園區管理人員隨後前往現場並在公園西入口攔截到約德和一名可疑人士，經發現，這是與約德同車的女子巴斯（McKenna Bass）。根據黃石國家公園管理局指出，約德因為被野牛撞上後受到輕傷，隨後將他送至附近的醫療機構，治療後便被送到加拉廷郡（Gallatin County）的一處拘留中心。

約德事後被指控4項罪行，包括酗酒過量、行為不檢和騷擾野生動物等；同行的巴斯則被指控酒駕和騷擾野生動物，而兩人於4月22日出庭，但並不認罪，目前該起案件仍在調查中，而這也是2024年首度有遊客在黃石公園內被野牛傷害。

針對這樣的狀況，黃石國家公園管理局表示，進入園內的遊客有責任遵守規定，並在保持距離觀賞野生動物，遊客同時要與所有大型動物保持至少23公尺的距離，與熊和狼則要保持至少91公尺，且禁止和野生動物有任何互動行為。

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