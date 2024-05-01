英男酒駕加毒駕！竟返回現場「阻止路人做CPR」　被撞少年慘送命

▲英國蘇格蘭13歲少年與朋友外出，卻遭19歲男子酒駕兼毒駕撞死。（圖／翻攝自South Wales Police）

記者張寧倢／編譯

英國蘇格蘭19歲男子酒駕兼毒駕，撞上13歲少年後加速開車逃逸，隨後又返回現場，混入圍觀的人群中，試圖阻止善心人士救助少年。儘管眾人盡力將他迅速送醫，但最終少年仍因多處致命傷不幸身亡。肇事駕駛近日被判6年9個月監禁。

根據每日紀事報（Daily Record）報導，這起車禍發生在2月29日下午6時15分左右，當時13歲少年正與朋友們站在一家商店外，19歲駕駛懷特曼（Harley Whiteman）開車失控衝上人行道，少年被撞飛後倒在路口奄奄一息。

少年的朋友看見肇事車輛是一輛福特Fiesta轎車，有目擊者估計車速可能落在時速40到60英里（約65到95公里）。起初，懷特曼沒有下車就加速逃逸，不久後又開車經過肇事現場，發現路邊許多熱心人士正試圖拯救少年，一名男子認出了他的車，準備拿手機拍照時，懷特曼再次開車逃回附近的住處。

坐在懷特曼車上的2名乘客下車後返回車禍現場，懷特曼隨後也跟著前往。據報導，懷特曼在車禍現場試圖阻止一名護理系學生為少年進行CPR，還出口大罵「你們以為我會在乎躺在地上的這個孩子嗎？你們XX的為什麼就不能離他遠一點，別再繼續做（急救）了。」

旁觀者試圖把懷特曼拉走的時候，他顯得更加焦躁不安。他對一名男子大吼，「我不知道你在說什麼……我沒有車，我甚至不會開車」，又向另一名男子提出要單挑打鬥。警方抵達現場後將懷特曼壓制並逮捕，他繼續辱罵警察與路人，且拒絕在路邊接受酒測，也拒絕提供血液檢測。

懷特曼事後坦承，他當天曾吸食毒品古柯鹼，還喝了4品脫（約2270毫升）的啤酒。然而，少年住院搶救數日，最終仍不幸在3月3日去世。懷特曼4月30日在法庭聽證會受審，他坦承危險駕駛致人死亡、拒絕提供檢測樣本等罪名，被判處6年9個月少年觀護所監禁，以及禁止駕駛車輛8年4個月。