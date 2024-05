UCLA以巴支持者爆激烈衝突！大批警力進入校園　現場畫面曝

▲ 一排警力將兩派陣營隔開。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國大學因加薩戰火爆發的示威愈演愈烈,全美21州已有25個校區示威者被捕。加州大學洛杉磯分校(UCLA)1日凌晨更上演挺以及挺巴兩派示威群眾暴力衝突,校方向警方請求協助後,員警現已進入校園。

200+ pro-Israel counterprotestors are attacking the @UCLA pro-Palestinian encampment. They started beating on one student and stomped another under a plywood board per @latimes @safinazzal on the scene. Where is UCLA security? pic.twitter.com/zjYNFWSK7r