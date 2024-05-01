UCLA以巴支持者爆激烈衝突！大批警力進入校園　現場畫面曝

▲ 一排警力將兩派陣營隔開。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大學因加薩戰火爆發的示威愈演愈烈，全美21州已有25個校區示威者被捕。加州大學洛杉磯分校（UCLA）1日凌晨更上演挺以及挺巴兩派示威群眾暴力衝突，校方向警方請求協助後，員警現已進入校園。

200+ pro-Israel counterprotestors are attacking the @UCLA pro-Palestinian encampment. They started beating on one student and stomped another under a plywood board per @latimes @safinazzal on the scene. Where is UCLA security? pic.twitter.com/zjYNFWSK7r — Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

綜合《路透》及《美聯社》，UCLA校園媒體《棕熊日報》（Daily Bruin）報導，挺以示威者1日企圖拆除挺巴陣營營地，引爆雙方暴力衝突。美媒ABC旗下KABC畫面顯示，挺以群眾揮舞棍棒，試圖破壞挺巴陣營架設的木板障礙物，其他示威者則高舉標語或雨傘，雙方互相丟擲煙火、物品或發生肢體衝突。

▲▼ 兩派示威者發生衝突，企圖破壞對方營地。（圖／路透）

校方人員奧薩科（Mary Osako）表示，「今晚營地發生可怕的暴力行為，我們立即向執法部門請求支援」。洛杉磯副市長塞德爾（Zach Seidl）也宣布，警方已應校長布洛克（Gene Block）請求到場。

洛杉磯警察局（LAPD）證實，由於UCLA大型營地發生多起暴力行為，應校方要求出動，協助校警及其他執法機構恢復校園秩序並維護公共安全。現場畫面可見，戴著面罩的員警在兩派陣營之間一字排開，場面已經不如先前混亂，但示威者仍拒絕離開。