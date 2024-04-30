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萬枚11世紀古幣「百年後才能繼承」！丹麥富豪孫終取得23.4億遺產

（圖／翻攝自Stack
▲丹麥黃油大亨生前收集了大量來自丹麥、瑞典和英國等國家的罕見硬幣、獎章。（圖／翻攝自Stack's Bowers）

圖文／CTWANT

丹麥黃油大亨、收藏家布倫（Lars Emil Bruun）於1923年過世，其生前收集了大量來自丹麥、瑞典和英國等國家的罕見硬幣、獎章。而在他過世之後，他在遺囑上要求，直系子孫必須要等到100年後才能領取這些大量的遺產。100年的期限於2023年11月到期，布倫的子孫決定將這些價值7600萬美元（折合新台幣約23.4億元）的遺產全部送交拍賣。

據了解，布倫生前所收藏的硬幣、獎章，其中包含了1016至1035年丹麥克努特大帝統治英國時的大量古錢幣。而之所以會立下如此詭異的遺囑，主要是布倫在歷經一次世界大戰之後，對丹麥文化遺產一事感到擔憂，所以決定訂定遺囑，將自己的收藏作為丹麥皇家硬幣、獎章的「收藏備份」，避免國家收藏發生問題。

遺囑中表明，在他過世百年之後，只要國家收藏仍保持完好無損的模樣，他生前這些收藏才能公開拍賣，所獲得的收益歸直系子孫所共有。

根據外媒報導指出，布倫這些藏品先是存放在腓特烈堡城堡，後續於2011年轉移到丹麥國家銀行的防彈地下室。在這段期間中，布倫的藏品基本上是對學界全面開放，只要學者提出想要研究，就可以查看藏品。

後續也曾傳出，2017年時，有布倫的子孫想要修改遺囑，在百年時限之前將這些藏品賣給丹麥政府，但最後仍以失敗告終。

而遺囑的百年期限在2023年11月21日到期，布倫的直系子孫商量之後，決定還是將這些硬幣、獎章全數送交拍賣，並委託拍賣行Stack's Bowers執行拍賣任務，估計第一波藏品將會在今年秋季登場。

拍賣行總裁肯德雷拉（Br​​ian Kendrella）表示，布倫的藏品估計約有2萬件，其中有1.5萬枚硬幣、4600枚獎章、330張鈔票，以及1800本書籍（其中大部分是卷書），總價值估計至少有5億丹麥克朗（7600萬美元）。

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