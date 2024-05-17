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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／「維持現狀」昔被酸空話　獲國際認同取代九二共識

▲▼蔡英文、馬英九。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文的兩岸路線主張「維持現狀」，獲得國際民主友好國家的認同，取代馬英九主張的「九二共識」。（合成圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陶本和／台北報導

台灣因為歷史因素，是一個由多元民族組成的社會，兩岸議題更是歷任總統都需面對的課題。對於總統蔡英文來說，在她8年任內，就是幫台灣重新定義最大公約數；從2016年選前，她拋出的「維持現狀」，一直被認為是不負責任的空話，但經過8年，不可諱言的是，已經扎實地輾壓前總統馬英九奉行的「九二共識」。

回顧2016年就職演說，蔡英文提及「中華民國憲法」，強調她是依憲法當選總統，有責任捍衛中華民國的主權和領土，東海與南海問題，主張應先擱置爭議，共同開發；隨後，她也提及1992年兩岸兩會，秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，她尊重這個歷史事實。

蔡英文在演說中特別強調兩岸既有的政治基礎，包含4個元素：第一，1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。

不可否認的是，從2016年選舉到520就職，蔡英文的兩岸論述緊扣「維持現狀」四個字，而社會各界也抱持懷疑，認為這是不負責任的空話。不過，2019年元旦，中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」的談話後，兩岸情勢急遽翻轉。

那是2018年，民進黨剛在九合一選舉大敗，蔡英文辭去黨主席身份，黨內瀰漫著低迷與失落。但是，習近平在2019年元旦，發表「告台灣同胞書」後，蔡英文當天立即召集國安高層會議，下午便舉行記者會發表談話，回應習近平。

蔡英文在該場記者會上強調，台灣大多數民意反對一國兩制，這是台灣共識，中國必須正視台灣存在的事實，必須以和平對等的方式處理雙方歧異；同時，她也將馬英九長期主張的「九二共識」，透過習近平的談話定義為「一國兩制」，此舉也幾乎將九二共識宣判死刑。

▼香港運動爆發。（資料照／路透）

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

同一年，就距離台灣不遠、施行一國兩制的香港局勢急轉直下，一度有200萬示威民眾走上街頭，而香港警察暴力驅離、催淚彈瀰漫整個香港的畫面，開始在台灣媒體、國際媒體間播送。

在當時的時空背景下，國際上貿易戰、香港局勢動盪、台灣又準備面對2020的總統大選。2019年的雙十國慶演說，對蔡英文來說，要踩穩兩岸基調是格外重要。

蔡英文在2019年的國慶演說中，「中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨佔，『中華民國台灣』六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識」。從這次演說之後，「中華民國台灣」一直是蔡英文在重要演說、國際場域上使用的名稱。

對於蔡英文來說，她的演說有4個聽眾，分別是「國際社會」、「中國」、「民進黨支持者」，以及「全體國人」。對於國際的聽眾，她要展現穩健、可預測的，不會成為區域的麻煩製造者；至於對於中國，不論說什麼對方都不會滿意，但必須踩住底線，表達民主國家的基本立場與態度。

對於「民進黨支持者」，蔡英文向他們表達出，捍衛主權的決心，遇到壓力不會屈服的態度；而「全體國人」，蔡英文則是向沒有投票給她的人說話，站在國家領導人的高度上，不會將他們拒於門外。

隨後，台灣歷經了一場激烈的總統選舉廝殺，人民再次陷入分裂，蔡英文在2020年的勝選感言中，縫合社會的傷口，是她的首要工作。她在演說中表示，「不管是中華民國派，還是台灣派，這裡就是我們共同生活的地方」、「中華民國、台灣、中華民國台灣，都是我們的名字」。

接著，新冠肺炎疫情席捲全球、俄羅斯入侵烏克蘭，國際局勢大轉變，經貿供應鏈重組，台灣藉此機會擠身國際供應鏈，台海「維持現狀」變成世界各國的共識，中國反而成為那個想要改變現狀，造成紛擾的一方。

蔡英文在2021年時，更將與中國交流歸納成「四個堅持」：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

▼蔡英文總統發表國慶演說。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

回顧這8年，蔡英文主張的「維持現狀」，從被認為是不負責任的空話，變成國際社會民主友好國家的共識；民進黨政府從本來被質疑主張「台獨」，改變現狀，讓中國反而成為可能以武力改變現狀，造成區域紛擾的那一方。蔡英文所追求的「最大公約數」，倒是悄敲地讓「中華民國」、「台灣」給融合在一起。

不可諱言，每一次選舉期間，蔡英文的兩岸政策總是會被在野黨拿出來鞭打，攻擊的議題不外乎是「兩岸交流停滯」、「兩岸兵兇戰危」、「陸客不來台灣」等等；但現實的結果面，2020年總統大選，在習近平告台灣同胞書、香港運動的推波助瀾下，蔡英文拿下史上最高817萬票；而2024年大選，在野黨、大陸台辦系統強攻「兵凶戰危」、「和戰抉擇論」，民進黨首次打破政黨輪替的慣例。

兩岸交流確實停滯，在中國單方面預設政治前提下，蔡英文無論如何施展，喊話喊破了喉嚨也無效；可是，台灣人民在兩次總統大選中，「兩岸牌」似乎又都是民進黨的紅利。

總體而言，蔡英文「維持現狀」的兩岸主張，在過去8年中，尋求台灣社會最大公約數的認同，甚至成為國際社會的共識；相對照，前總統馬英九所奉行的「九二共識」，在國內能再激起的波瀾寥寥可數，殘存的價值，只剩政治人物出訪大陸的口訣金鑰。

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關鍵字：

蔡英文九二共識維持現狀兩岸關係總統馬英九習近平

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