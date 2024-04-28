爆買→爆入學！中國人擠破頭搶進日本小學　東京1地區滿街中文

▲日本足立區與文京區出現大量中國移民。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都的中國人正在快速增加，光是足立區的中國籍人口就在過去10年暴增1倍，從8700人成長至1萬6800人。而以往以「爆買」聞名的中國人如今則引起「爆入學」的新風潮，有大量中國人將孩子送入極度重視教育的學區「文京區」的小學。

根據《朝日電視台》報導，足立區竹之塚隨處可見以中文書寫招牌的餐廳、卡拉OK以及美容院，受到中國人快速增加影響，當地正在迅速展開「中國城化」。一間3月才開幕的超市「MIRAKU生鮮市場」貨架上也都寫著中文。老闆李春亮直言，店內的中國客人就占了70%，而日本客人只有30%。

當地中國餐廳不僅菜單全是中文，店內的每一角落都讓人聯想到中國本土風情，最受歡迎的菜色「糖醋肉」更是完完全全按照中國口味，絲毫沒有因為到日本就根據當地人口味進行調整。

實際住在竹之塚的中國人則表示，這裡的租金較低，1K（有廚房的套房）的房租約為5萬8000日元，與都心地區相比便宜很多。此外，由於已經有親戚或朋友住在這裡，所以越來越多的中國人開始在附近定居。甚至有人直言，因為中國人越來越多，因此就算不會日文也可以在此生活。

除了足立區，文京區也有越來越多重視小孩教育的中國人定居。中國社群媒體上更出現許多讚賞文京區的文章，其中提到，文京區有4所領頭羊的公立小學，被譽為「3S1K」，這些菁英學校也引起「爆入學」的新風潮。

文京區的教育委員會表示，就讀於文京區各公立小學的外籍學生在過去5年間增加了近1倍，達到389人，其中有些孩子卻不會說日語。

一對讓孩子進入日本小學念書的中國夫妻表示，「在中國，補習班和作業太多，孩子沒有時間玩。從小學到中學，幾乎都在上補習班。日本的環境適合孩子，壓力比較小。」