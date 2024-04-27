　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手扶梯「吃鞋」頻釀意外　佛州迪士尼禁止遊客穿「布希鞋」搭乘

▲▼布希鞋捲入電扶梯。（圖／翻攝自Reddit）

▲布希鞋捲入電扶梯意外頻傳，迪士尼樂園傳禁止遊客穿著這類鞋款。（圖／翻攝自Reddit）

記者張寧倢／編譯

被稱為「洞洞鞋」或「布希鞋」的塑膠鞋款近年掀起一陣流行，不僅可休閒穿搭，還能自由添加裝飾。然而，美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）樂園最近卻宣布，禁止遊客穿這類鞋款搭乘手扶梯，因為有太多遊客發生被「吃掉鞋子」的意外。

▲▼布希鞋捲入電扶梯。（圖／翻攝自TikTok）

▲布希鞋立在電扶梯踏板前。（圖／翻攝自TikTok）

據紐約郵報報導，專門追蹤迪士尼樂園消息的網站Inside The Magic更新消息稱，佛州的迪士尼世界已經宣布「禁止」遊客穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的有洞塑膠鞋款「布希鞋」，至少在搭乘電扶梯時不能穿，因為園區內已發生多起這種鞋被手扶梯「吞掉」的意外。

一名網友24日在社群平台X上傳的照片顯示，佛州迪士尼EPCOT公園內的「The Land Pavilion」建築物裡，電扶梯側邊已經被貼上「禁止布希鞋」圖樣的貼紙。

▲▼布希鞋捲入電扶梯。（圖／翻攝自X）

▲迪士尼樂園內的電扶梯已經貼上禁穿布希鞋的貼紙。（圖／翻攝自X）

一名爸爸3月也在TikTok上分享了一段影片，畫面中一只白色的布希鞋直立在電扶梯上，鞋頭直接被卡死在交接處。國外網路論壇Reddit上也有網友在美國春假上傳類似照片，一雙彩虹色布希鞋的鞋頭被「捲進」電扶梯齒狀金屬內。

儘管布希鞋被電扶梯「吞掉」的照片或影片在網路上引人發笑，但事實上，對於年幼的孩童而言，卻是真正的安全隱憂。據報導，英國一名5歲男童2017年與家人前往杜拜度假時，他的布希鞋捲入電扶梯，導致他斷了一隻腳趾。由於紐約郵報聯繫園方暫未獲得回應，目前尚不清楚迪士尼世界是否有人因為布希鞋卡入電扶梯而受傷。

@adventureland_dad_sean The escaltor broke down right before i was about to get on. After i got to the top of the stairs I saw it was someone’s croc that stopped it.  #escaltor #byebyecroc #breakdown #thelandpavilion #disneyworld #disneyparks #magickingdom #wdw #disneytrip #distok #epcot #disneytips #disneyworldflorida #disneyfamily #disneyvacation #disneymerch #disneysprings #disneyfood #disneyfan #disneystyle #disneyresort #disneybound #hollywoodstudios #disneyparks #animalkingdom #waltdisneyworld #disneycommunity #disneylove #travel #tips #hacks ♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)
ET快訊
南韓爆121少女性剝削！　小學老師6年拍1910部未成年片
10題自測有無「震後PTSD」！　5分↑要就醫
國道「無頭貨櫃」奪命！　通緝犯司機被逮畫面曝光
主震+餘震「釋放45顆原子彈」！震央北移　專家：可能還會搖3
他吃健康食物半年「腎功能大降」！　醫一問秒懂
403強震過近1個月「餘震仍狂搖」…房價可能下跌？專家曝解答
跨海偷吃！女大生爽收「雙頭蛇」　法國交換壞壞人夫拍肉片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宛如N號房！南韓又爆121少女性剝削　小學老師6年拍1910部未成年片

孕婦空襲亡剖腹救孩子！女嬰早產5天後離世　加薩一家4口全喪命

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！執飛航班遭取消　157旅客受害

手扶梯「吃鞋」頻釀意外　佛州迪士尼禁止遊客穿「布希鞋」搭乘

布林肯訪中　學者：中美核心議題沒有取得突破

布林肯：美國已見到中國試圖影響11月大選證據

特斯拉全球裁員潮延燒！內華達廠將炒693人

外送員留字條「是男是女都聯絡我」　8.8萬人急喊：別吃先看監視器

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

史上規模最大！美防長宣布「新增軍援烏克蘭1956億」

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

貨櫃掉國道！惡司機竟落跑 聯結車撞上...駕駛送醫不治

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　嫁4年男友舒奕橙：遲早會被拍到

林叨囝仔「訕笑資源班」　道歉無用！9廠商切割拒合作

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

Selina爆「懷雙胞胎3個月」美夢成真？　結果夢一場..放話「拚生二胎到停經」

宛如N號房！南韓又爆121少女性剝削　小學老師6年拍1910部未成年片

孕婦空襲亡剖腹救孩子！女嬰早產5天後離世　加薩一家4口全喪命

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！執飛航班遭取消　157旅客受害

手扶梯「吃鞋」頻釀意外　佛州迪士尼禁止遊客穿「布希鞋」搭乘

布林肯訪中　學者：中美核心議題沒有取得突破

布林肯：美國已見到中國試圖影響11月大選證據

特斯拉全球裁員潮延燒！內華達廠將炒693人

外送員留字條「是男是女都聯絡我」　8.8萬人急喊：別吃先看監視器

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

史上規模最大！美防長宣布「新增軍援烏克蘭1956億」

12年婚血淋淋！林依晨《不夠善良》報復性出軌嗆尪「現在比較爽」

台積電員工「團購買房」　在地人撲空哀號！內行嘆：台中、竹南也是

金鐘女星手滑誤回彩妝師：什麼醜東西！公開私訊開轟　她急道歉揭真相

國防部發言人孫立方「健康亮紅燈」申請退伍　與邱國正同進退

宛如N號房！南韓又爆121少女性剝削　小學老師6年拍1910部未成年片

10題自測有無「震後PTSD」！你也一點聲音就受驚？　5分↑要就醫

桃園男童街頭迷路　脫口說出「4碼數字」警助父子團圓

推廣國產土雞！3隻1千超優惠　彰化縣府一早見人龍...1500隻秒殺

傅崐萁訪中　陳建仁盼：在尊重對等、不設政治前提促進兩岸交流

安心亞「錄影穿透視衣」！被說露太多…當場打開羞認：要上馬賽克

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

國際熱門新聞

辣妹「露陰毛屁股蛋」　阿姨暴怒當眾扯下

布林肯返美前先逛唱片行！2巨星獲青睞

科技大廠財報利多　美股收高153點

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

顧客訂花束堅持「花到付款」　真相讓老闆哭了

皮開肉綻！印尼4男女婚外性行為「遭鞭刑20下」

即／以色列國家安全部長翻車送醫

中美將首度舉行人工智慧對話

OnlyFans色情網美宣布「25歲退休」！

美國防長：新增軍援烏克蘭60億美元

英王查爾斯三世將恢復出席公眾活動

越南藉張美蘭打貪！飲料大亨詐欺1兆關8年

日本警局快淪情色SOD　把派出所當砲房

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

更多熱門

相關新聞

UNIQLO X JWA聯名開賣！130元就能收

UNIQLO X JWA聯名開賣！130元就能收

每次推出都讓人期待不已的UNIQLO and JW ANDERSON聯名合作再登場！本次以「In The Artist’s Studio」為主題，打造出一系列看似簡約又充滿趣味性的服裝與配件單品，將於4月19日正式上架，其中超有設計感又實穿的襪子絕對是必搶單品，而且只要130元就能入手。另外，在時裝周一登場就掀起火爆話題度的Simone Rocha x Crocs超夢幻聯名鞋款，也於近日開賣，尤其人魚高跟款完美融合時尚、浪漫與實穿性，讓人一眼就愛上。

裝身障免排隊　迪士尼重罰：永久禁止入園

裝身障免排隊　迪士尼重罰：永久禁止入園

星巴克Ｘ迪士尼推「多巴胺系列」

星巴克Ｘ迪士尼推「多巴胺系列」

台灣史上最豪華迪士尼演出現場　迪士尼總部為台北設計《迪士尼巨星演唱會》

台灣史上最豪華迪士尼演出現場　迪士尼總部為台北設計《迪士尼巨星演唱會》

超市電扶梯吃人　女遭捲哭喊「救命」恐截肢

超市電扶梯吃人　女遭捲哭喊「救命」恐截肢

關鍵字：

迪士尼樂園洞洞鞋電扶梯電扶梯安全Crocs布希鞋佛州迪士尼迪士尼世界

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報狂響！花蓮02：21發生有感地震

氣象署3:30記者會：仍為0403餘震

凌晨02：21規模6.1地震全台猛搖！最大震度4級

即／2:21國家警報大響！台北狂晃11秒

快訊／抓到了！新竹物流奪命運將落網

凌晨02：49地牛又翻身！台北有感搖晃

花蓮02：21地牛翻身猛搖！全台一堆人被晃醒

即／七寶媽3度道歉無法止血　臉書、IG全關閉

都是半夜2點多開始搖？氣象署：巧合　不排除觸發其他地震活動

快訊／02:49花蓮秀林規模5.8「極淺層地震」　最大震度4級

Toyz賣大麻煙彈　遭判4年2月定讞

7寶媽緊急宣布「4月訂單全取消」！公告2度道歉

正妹直播一半不慎「脫掉內衣」　觀眾看傻

「整形皇后」顧婕驚罹直腸癌三期　

凌晨狂震驚醒！眾人傻眼：都在半夜

更多

最夯影音

更多

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面