手扶梯「吃鞋」頻釀意外　佛州迪士尼禁止遊客穿「布希鞋」搭乘

▲布希鞋捲入電扶梯意外頻傳，迪士尼樂園傳禁止遊客穿著這類鞋款。（圖／翻攝自Reddit）

記者張寧倢／編譯

被稱為「洞洞鞋」或「布希鞋」的塑膠鞋款近年掀起一陣流行，不僅可休閒穿搭，還能自由添加裝飾。然而，美國佛州迪士尼世界（Walt Disney World）樂園最近卻宣布，禁止遊客穿這類鞋款搭乘手扶梯，因為有太多遊客發生被「吃掉鞋子」的意外。

▲布希鞋立在電扶梯踏板前。（圖／翻攝自TikTok）

據紐約郵報報導，專門追蹤迪士尼樂園消息的網站Inside The Magic更新消息稱，佛州的迪士尼世界已經宣布「禁止」遊客穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的有洞塑膠鞋款「布希鞋」，至少在搭乘電扶梯時不能穿，因為園區內已發生多起這種鞋被手扶梯「吞掉」的意外。

一名網友24日在社群平台X上傳的照片顯示，佛州迪士尼EPCOT公園內的「The Land Pavilion」建築物裡，電扶梯側邊已經被貼上「禁止布希鞋」圖樣的貼紙。

▲迪士尼樂園內的電扶梯已經貼上禁穿布希鞋的貼紙。（圖／翻攝自X）

一名爸爸3月也在TikTok上分享了一段影片，畫面中一只白色的布希鞋直立在電扶梯上，鞋頭直接被卡死在交接處。國外網路論壇Reddit上也有網友在美國春假上傳類似照片，一雙彩虹色布希鞋的鞋頭被「捲進」電扶梯齒狀金屬內。

儘管布希鞋被電扶梯「吞掉」的照片或影片在網路上引人發笑，但事實上，對於年幼的孩童而言，卻是真正的安全隱憂。據報導，英國一名5歲男童2017年與家人前往杜拜度假時，他的布希鞋捲入電扶梯，導致他斷了一隻腳趾。由於紐約郵報聯繫園方暫未獲得回應，目前尚不清楚迪士尼世界是否有人因為布希鞋卡入電扶梯而受傷。