「偽裝身障人士」免排隊！　迪士尼樂園祭重罰：永久禁止入園

▲美國迪士尼主題樂園祭出重罰，若偽裝身障人士騙取無障礙通行證，將被永久禁止入園。圖為美國佛州迪士尼世界度假區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國多年來頻頻發生有遊客假裝成身障人士，騙取迪士尼樂園的無障礙通行證服務，節省排隊的時間，甚至在網路上引起熱議。對此，迪士尼主題樂園發言人10日證實，公司已經重新調整了無障礙服務的申請系統，若被抓到欺騙濫用行為，將被永久禁止進入迪士尼樂園與迪士尼世界。

根據洛杉磯時報、紐約郵報報導，迪士尼宣布新的政策將於5月20日在華特迪士尼世界（Disney World）以及6月18日在加州迪士尼樂園（Disneyland）生效。

發言人麥克沃依（Shannon McEvoy）表示，自2019年以來，無障礙通行證服務（Disability Access Services，DAS）系統的使用率增加了2倍之多，她知道有些遊客試圖濫用無障礙系統，以減少在遊樂園排隊等待的時間。

未來，除了增加驗證天數外，迪士尼也會與健康保險公司人員合作確認申請者的資格，無障礙通行證團體人數將限制在3人（包含身障人士）。另外，在申請無障礙服務時若提供虛假不實資訊，將被永久禁止進入上述園區與渡假村，已購買的門票、年票或其他服務將立刻被取消，且不會退款。