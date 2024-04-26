▲海地過渡政府宣誓就職，前總理亨利的財政部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）出任臨時總理。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

我國加勒比海友邦海地因黑幫造成國內局勢混亂，前總理亨利（Ariel Henry）3月份已同意請辭。海地過渡委員會25日舉行儀式，宣布過渡政府正式接管政權，確認亨利辭職下台，並由亨利的財政部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）出任臨時總理至2026年2月。

▲海地前總理亨利（Ariel Henry）曾於3月11日晚間透過影片發表談話宣布同意請辭。（圖／路透）

根據路透社報導，海地9人組成的過渡委員會25日上午宣誓就職後，薄派克表示，「今天是我們親愛的共和國生命中的重要日子，這一天實際上開啟了解決方案的前景。」薄派克將擔任臨時總理，直到過渡委員會任命新的政府首腦、內閣以及臨時選舉委員會，為最終的大選投票鋪平道路。

▲海地過渡政府正式宣布接任政權。（圖／路透）

無投票權的委員會成員亞伯拉罕（Regine Abraham）感謝海地的安全部隊和國際調停者並表示，過渡委員會將關注安全問題，就憲法改革進行全國磋商，為大選做準備，並重建司法系統和經濟等面向。她說，「我們看到我們的機構完全崩潰和政府的失敗。」

亞伯拉罕補充說，首都太子港的居民「實質上已經被挾持為人質」。她認為，面對這場前所未有的危機，「全體人民都意識到，我們迫切需要一股堅定的力量，來帶領我們走出這個絕望和破壞的漩渦。」

▲海地臨時總理薄派克任期至2026年2月。（圖／路透）

過渡政府就職的同時，太子港市中心與德爾馬斯區（Delmas areas）發生房屋縱火與槍擊事件，部分家庭帶著貴重財物離開當地。海地黑幫持有的武器大多從美國走私，多年來強化對首都的控制，試圖推翻亨利政府，他們在3月亨利承諾辭職後繼續呼籲更廣泛的「革命」。太子港幫派G9的首腦綽號「燒烤」的切里齊耶（Jimmy Cherizier）更警告過渡委員會成員要「做好準備」。

海地本屆過渡政府的任期到2026年2月為止，屆時將進行選舉，並且不能再延長任期。任命新任總理或委員會主席的日期尚未訂定。