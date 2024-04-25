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富士山「絕美拍照點」恐消失！觀光客搶拍惹怒居民　架黑網全遮掉

▲▼日本山梨縣河口湖「LAWSON河口湖站前店」，大批觀光客搶拍照。（圖／翻攝X@lakeside_hotel_）

▲「LAWSON河口湖站前店」前，大批觀光客搶著拍照。（圖／翻攝X@lakeside_hotel_）

記者吳美依／綜合報導

日本山梨縣河口湖能夠盡情欣賞富士山美景，成為知名打卡與攝影景點，大量觀光人潮卻也帶來不便、髒亂、不尊重的行為。居民不堪其擾，如今決定設置「黑網」，杜絕觀光亂象。

《時事通訊社》報導，河口湖居民決定架起高約2.5公尺、寬約2公尺的黑色網子遮蔽富士山，避免占據道路與亂丟垃圾等困擾行徑，預計4月30日開始施工，最快5月1日安裝完畢。

河口湖以富士山美景聞名，「LAWSON河口湖站前店」更因為天然純粹的巧妙構圖，在社群媒體上爆紅。居民表示，這裡大約從1、2年前開始變得非常受歡迎，平時經常都有數十人在拍照，但違反禮節的行為也越來越多。

便利商店對面的牙科診所表示，前來攝影的遊客經常占據人行道，吸菸、亂丟垃圾、亂停車等等，甚至有人會擅自闖入私人用地，就地做起生意，「給病患帶來麻煩，真的很困擾」。此前，居民也曾採取其他措施，例如安排警衛與保全等，但是成效不彰，所以才決定出此下策。

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