日海自2直升機疑「相撞墜毀」！機長姓名曝　事故前機體無異常

▲日本海上自衛隊2架直升機疑相撞墜海。（示意圖為同型直升機／翻攝X）



記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架直升機20日晚間在執行訓練任務時，於伊豆群島附近海域失事，疑似2機相撞，造成1死7失蹤。海上自衛隊表示，目前尚未發現直升機的設備有異常，已經尋獲2機的黑盒子，將持續分析釐清事發經過，同時也公開2架直升機的機長姓名。

根據《日本新聞網》報導，海上自衛隊幕僚長酒井良21日在新聞發布會上公布，2架失事直升機的機長姓名，分別是第16號機的機長3等海佐松田拓也與第43號機機長3等海佐板村一輝。而至於最初打撈上岸但經搶救仍死亡的隊員，將在醫院進行進一步鑑定，才能釐清身份。

防衛大臣木原稔表示，2架墜毀的直升機的失事原因可能是在訓練時發生衝撞。他指出，事故發生當下，還有另一架直升機同樣參與了海上自衛隊的潛艇搜索和攻擊訓練，因此可以客觀地描述事故現場情況，將會召集該架直升機的機長與搭乘的隊員，調查事發經過。

海上自衛隊幕僚長酒井良也表示，目前並未發現2架直升機的設備有任何異常，而墜機現場海域水深5500公尺，除了死亡的1名隊員外，在搜尋其餘7名失蹤隊員時，也尋獲數個飛行員的頭盔與2機的黑盒子。

海上自衛隊21日凌晨12時15分正式針對此次事故於海上幕僚監部設立事故調查委員會，將加快對事故原因的調查，並全力尋找和救援剩餘7名隊員。而酒井良也表示，「對於發生這種情況我們深感遺憾。對給帶給大眾困擾表示深深的歉意。」

此外，防衛大臣木原稔21日上午在記者會上宣布，20日晚間失聯的2架海上自衛隊所屬巡邏直升機的相同機型SH60K將全面停飛並停止訓練。