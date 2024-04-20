詭異風俗？日本住宅前一排寶特瓶奇景　內行網友揭「防貓」用途

▲ 網友指出日本住家外放置一排裝水的寶特瓶，是用來防止野貓闖入。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

各地的風俗與民間習俗各有不同。一名網友最近在日本街道上漫步時，發現許多住宅的門口裡都擺滿了裝滿水的寶特瓶，這讓他好奇心迸發，上網發文探究箇中原因。許多網友紛紛回應，解釋這是日本人的一種防貓妙招，因為據說貓會害怕寶特瓶反射的光線，所以用它來製造一種防貓圍欄。

一位網友在社群平台「小紅書」上發文，描述自己在日本小巷中看到許多住宅門口擺放著裝水的寶特瓶，這樣的情景讓他感到十分好奇，於是發文想了解這是否是某種神祕儀式。

對此，網友留言解釋這是一種日本民間常見的防貓手段，用來防止野貓進入院子排泄，據說貓咪害怕寶特瓶反射出的光線。因此排放整排裝水的寶特瓶藉此形成一種防貓圍欄。

至於寶特瓶是否真的有效驅趕貓呢？據日本網站「ハルメク365」解釋，這個說法源自1980年代，當時人們發現裝水的寶特瓶在陽光下會反射出光線，據說貓咪不喜歡這種反光而會遠離。然而，後來人們發現貓咪很快就會適應這種情況，而且寶特瓶反光時間有限，因此效果並不持久。

若想有效防止野貓進入，可以考慮從環境布置下手，比如在庭院種滿植物或鋪上大顆礫石，以減少貓咪進入的意願。此外，貓也不喜歡水，因此可以在院子或門口灑水，或者種植一些具有香氣的植物，如天竺葵、迷迭香或檸檬香茅，也能有所效果。

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