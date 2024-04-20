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露腳底4秒狂吸248萬次觀看！海放美乳蜜臀　櫻花妹驚訝揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

日本女大生Kana（早乙女かな）外型甜美，在X與YouTube等社群平台擁有許多粉絲，她也經常分享自拍「脫衣秀」影片或美照，日前她收到粉絲要求，上傳一段4秒鐘露腳底的影片，觀看次數竟然達到248.3萬次，遠超過去露事業線、展現蜜桃臀的影片，讓她自己也嚇了一跳。

日本網紅Kana（早乙女かな）自拍腳底，吸248萬次觀看。（圖／翻攝自X／KanaSaotome_）

▲Kana自拍腳底的影片意外大受歡迎。（圖／翻攝自X／KanaSaotome_，下同。）

Kana自稱目前仍正日本東京上大學，平時會在X與YouTube等社群平台分享自拍影片或照片，甚至會在鏡頭前上演「脫衣秀」，只用一條毛巾遮住身體，還當場脫下內褲，說要當成抽獎活動的獎品，送給粉絲，一度因此受到部分日本網友批評。

但Kana並沒有就此受挫，事後仍不時上傳美照、影片，包含露蜜桃臀的、露事業線的，還有兔女郎裝、女僕裝，今年4月11日她上傳一段4秒鐘露腳底的影片，觀看數竟然高達248.3萬次，比之前上傳的影片大多都只有10多萬次觀看數還要高，「腳底」的超人氣也讓她自己嚇了一跳。

Kana提到，因為經常有粉絲留言說想要看她的腳底，雖然她並不覺得自己的腳底很美，但實在是太常收到這樣的留言，這才決定拍影片分享，沒想到這麼受歡迎。

▼Kana經常分享一些大秀火辣身材的美照。

日本網紅Kana（早乙女かな）自拍腳底，吸248萬次觀看。（圖／翻攝自X／KanaSaotome_）

日本網紅Kana（早乙女かな）自拍腳底，吸248萬次觀看。（圖／翻攝自X／KanaSaotome_）

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