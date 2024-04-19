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世衛警告：人類禽流感病例達「嚴重擔憂程度」　下一步恐是人傳人

▲新竹有位經營養雞場的陳姓婦人遭詐騙500萬元。（圖／達志影像／示意圖）

▲禽流感病毒除了影響雞、鴨、鵝等家禽，連乳牛、山羊等哺乳類家畜動物也開始被感染，美國甚至有人因為接觸乳牛感染禽流感。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）於18日指出，人類感染禽流感的病例已達到「令人嚴重擔憂」的程度。儘管目前為止沒有證據表明H5N1禽流感病毒出現人傳人情況。但WHO首席科學家法拉爾（Jeremy Farrar）警告，這種病毒死亡率「非常高」，宿主已從禽類擴展到哺乳類，並發展出感染人類的能力，下一步就是人傳人的能力。

根據衛報報導，2020年H5N1禽流感疫情爆發導致數千萬隻家禽死亡或撲殺，最近禽流感開始在美國的哺乳類家畜動物中傳播，增加了傳染人類的風險。上個月，乳牛和山羊已成為受影響物種之一，讓專家也感到驚訝，因為這原先是被認為不易感染禽流感的物種。

美國當局4月份報告指，德州一名民眾接觸到乳牛後感染了禽流感，目前正在康復中。全美已有6州、共16個牛群明顯在接觸野生鳥類後被感染禽流感。

法拉爾在日內瓦向媒體表示，到目前為止，A型流感病毒H5N1尚未在人類之間傳播，但在過去20年來，數百起因接觸動物而感染的病例中「死亡率非常高」，因為人類對H5N1禽流感病毒並沒有天然的免疫力，目前仍在努力開發疫苗和治療方法。

WHO數據顯示，自2003年到2024年，全世界有23個國家通報由H5N1引起的889例感染病例、463例死亡，病死率為52%。

法拉爾呼籲加強監測，「了解有多少人感染是非常重要的……因為這就是（病毒）開始適應之處。」他指出，需要確保全球範圍內的地區和國家衛生機構具備診斷出這類病毒的能力，以便在需要時能夠立即展開因應。

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