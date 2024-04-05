南極逾530企鵝集體死亡！疑染禽流感　科學家估「數千隻恐已病死」

▲穿著防護服的研究人員在智利南極領地採集野生動物樣本，其中檢測到了H5N1禽流感病毒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲聯邦大學（Federation University Australia）3月進行南極考察研究，發現至少532隻死亡的阿德利企鵝（Adelie penguins），雖然暫未將全數遺骸統計完，不過推測有數千隻企鵝已經死亡。科學家們懷疑是致命的H5N1禽流感病毒所導致，目前正在將樣本送回實驗室檢驗，有望在幾個月內得出結論。

根據路透社報導，澳洲聯邦大學野生動物生物學家德瓦（Meagan Dewar）參與了這次考察，她表示，在南極洲赫羅伊納島（Heroina Island）發現阿德利企鵝屍體在零下氣溫中被凍成固體，並被白雪覆蓋。據稱，每年約有28萬隻阿德利企鵝會在這座島繁殖，但研究團隊抵達時，活著的企鵝已經完成繁殖離開了。

目前已知至少532隻個體死亡，但光靠德瓦與一小群研究人員無法立即統計出這座大島上所有的企鵝屍體數，不過，估計在接下來幾周或幾個月的時間裡，有可能會統計出數千隻企鵝死亡。

報導指出，2022年H5N1禽流感病毒抵達南美洲，以比過去都要更快的速度在野生動物中傳播，並於今年（2024）2月首度入侵南極洲，確認了第一起H5N1病例。德瓦的團隊也確實在南極半島與附近3個島嶼的賊鷗屬海鳥（skua seabirds）身上發現H5型禽流感病毒，賊鷗平常會以企鵝的蛋和幼崽為食。

據英國南極調查局，整個南極每年約有2000萬對企鵝繁殖交配，其中包含皇帝企鵝（Emperor penguin）。科學家擔憂，氣候變遷導致海冰減少，皇帝企鵝可能到本世紀末就會幾乎滅絕。2022年一場海冰融化曾造成數千隻皇帝企鵝幼鳥被淹斃，德瓦表示，如今又加上禽流感威脅，皇帝企鵝可能在明年春季受到（疾病）影響。