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美眾院將表決援以、烏、台包裹法案　拜登籲儘速通過

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國共和黨籍眾議院議長強生今天宣布，眾院本週末將就大規模軍事援助包裹法案進行表決。總統拜登隨後表示，他強力支持這項包裹法案，眾院必須在本週通過。

法新社及美國 「國會山莊報」（The Hill）等媒體報導，拜登發表聲明指出：「眾院必須在本週通過這項包裹法案，參院也應迅速跟進。」

他提及：「我會立即將它簽署為法律，向世界傳遞一個訊息：我們與我們的朋友站在一起，我們不會讓伊朗或俄羅斯得逞。」

拜登還提到：「我強烈支持這項包裹法案，以便為以色列和烏克蘭提供關鍵支持，為加薩的巴勒斯坦人提供急需的人道主義援助，並加強印太地區的安全與穩定。」

他指稱：「以色列正面臨來自伊朗的前所未有攻擊，烏克蘭正面臨來自俄羅斯的持續轟炸，這種情況在上個月急速加劇。」

強生（Mike Johnson）今天稍早時曾宣布：「我們預計在週六（20日）晚間針對這些法案的最後通過進行表決。」

據報導，這份包裹法案除了援助烏克蘭的610億美元，還包括對以色列的逾260億美元撥款。以色列目前正在加薩走廊與哈瑪斯（Hamas）交戰，並且對抗區域世仇伊朗及其代理人。

此外，這項包裹法案還包含對於台灣的80億美元援助；以及對於加薩的92億美元人道援助撥款，這一直是民主黨人的主要訴求。

 
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