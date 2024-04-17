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英「超低調首富」身價5800億元！　卻連公司櫃檯都不知道他

▲英國首富普拉特行事超低調。（圖／翻攝X）

▲英國首富普拉特行事超低調。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

普拉特（Michael Platt）是一名英國人，卻鮮少有人知道他是英國最有錢的人，連名氣響亮的石化大亨拉特克里夫（Jim Ratcliffe）的財富在他面前，都得排第二。

根據富比世實時更新資產數據，普拉特如今的身家高達143億英鎊（約180億美元、新台幣5778億元）。拉特克里夫身家則是161億美元（約新台幣5235億元），英國第三富有的人則是發明家戴森（James Dyson），身家為131億美元（約新台幣4260億元）。

拉特克里夫和戴森的名氣都遠遠大過於英國首富普拉特，這是因為普拉特行事非常低調，他2000年創立對沖基金公司BlueCrest，地點位在倫敦鬧區維多利亞地鐵站旁，但就連櫃檯接待人員都只知道公司在8樓，連老闆是什麼名字都叫不出來。

現年56歲的普拉特一手打造出了任何同業都會嫉妒眼紅的金融事業，但他極度低調以至於幾乎隱身在公眾眼光之外。他本人從不回覆電子郵件，採用的投資策略與線上多數避險基金公司作法大不相同，BlueCrest服務的主要為普拉特本人、合夥人及員工，沒有外部客戶，而根據該公司前基金經理人所述，公司基本上只有一位客戶，那就是普拉特本人。

普拉特對鎂光燈的厭惡，就像他傑出的商業頭腦一樣，已經染上一層傳奇色彩。他最後一次公開露面已經是約10年以前，為了宣傳他所贊助的藝術展。然而儘管再低調也難免破功，一次就為公司帶來巨大損失，他被行車紀錄器拍到在紐約搭乘計程車時，向司機誇耀「我是全球金融界賺最多錢的人。」

儘管普拉特事後辯稱是酒後發狂語，但該段影片卻不知為何竟落入電視台手裡，隨即曝光引起監管單位注意，在美國、英國都遭到鉅額罰款，美國證券管理委員會（SEC）調查後，向BlueCrest開罰1.7億美元（約新台幣55億元），創下SEC對單一對沖基金公司開罰的最高紀錄。

不過這些罰款對普拉特的財務與聲譽地位影響不大，主要原因也是因為BlueCrest是在沒有外部客戶的情況下運作，他不必擔心客戶抽走資金。

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