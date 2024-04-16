女抓包男友劈腿！找「爸爸一起參戰」復仇　裝妹子誘惑秒上鉤

▲女子得知男友在交友軟體上劈腿，決定和爸爸一起實施復仇計畫。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

抓包男友劈腿該怎麼做？國外一名女子就分享了她如何報復男友的故事，她假裝成陌生女子在網路上誘惑勾引自己的男友，結果進展相當順利，她甚至還邀請爸爸加入復仇行動，一起「打包」將變心的男友轟出住處，貼文瘋傳引發網友熱烈討論。

根據《每日星報》，國外一名女子在社群網站X（前身為推特）上的知名帳號@Fesshole上匿名投稿爆料，她發現自己男友一直在偷偷出軌，於是她找到了男友使用的約會網站，也加入了會員，並假裝自己是其他陌生女性和男友聊天，勾引對方，結果還真的上鉤。

女子在父親的協助下，開始執行復仇計畫。她發文表示，「10分鐘後他會在酒吧和『另一個我』見到面，他會很開心地發現我提著一箱他的衣服在那裡，而我爸爸正在幫我們換鎖。」

女子的報復經歷在網路上引起熱議，貼文迅速瘋傳，瀏覽數將近900萬次，吸引11萬人點讚。許多網友急著問，「有人把他的樣子錄下來了嗎？拜託告訴我有人錄下來了」、「這故事需要第二集，我們需要追進度」、「這故事必須要附上照片」、「把妳爸爸牽扯進來有點瘋狂」、「把他的行李箱拍下來，回傳到這」。

不過也有些人對該女子將男友鎖在門外的行為提出警告，認為這可能會有法律問題。網友指出，「很遺憾聽到（劈腿）這個消息，但如果你們都還有抵押貸款或是租房，那妳就違法了，他仍然可以進入妳的房子。」另有人補充道，「既然妳提到了要換掉門鎖，那我要提醒妳不要讓自己淪落到，可能被他起訴非法驅逐的處境。」