「偷吃達人」開課傳授密技避抓猴　鐘點費3400元仍大排長龍

▲阿奈茲認為出軌避免被抓是一門高超的藝術。(示意圖,Pakutaso)



圖文/鏡週刊

什麼錢都可以賺!一般人對出軌深痛惡絕,可是卻也有人透過教人出軌不要被抓包賺錢,西班牙一名男子自稱為「偷情教練」,不僅視偷情為理所當然,更認為避免被抓是一門高超的藝術。他開設的一對一輔導課程大受歡迎,許多人排隊爭搶要上課,每小時收費不菲,高達85英鎊(約3400新台幣)。

根據外媒報導,西班牙作家阿奈茲(Albert Arnaiz)認為自己偷吃技巧高超,甚至出版新書《如何偷吃不被抓》(How To Be Unfaithful Without Getting Caught)傳授大家出軌技巧,今年43歲的他聲稱自己成功出軌不只百次,除了這份奇特的工作,他還是一名大學行銷學講師。

▲阿奈茲靠指導學生劈腿如何不被抓包,爽賺高薪。(翻攝X@clarackronborg1)



阿奈茲除了出書分享出軌之道外,還提供一對一的指導服務。儘管收費不菲,一小時就要價85英鎊,但學生仍然踴躍排隊等著上課。他透露有8成學生皆是男人,可是《秘密探索:如何不被發現地走出框架》這本書也吸引了許多女讀者。

阿奈茲表示,他開始劈腿的原因是當時想與伴侶分手,但對方不願意。因此,他選擇了尋找其他情感出口。他與當時的女友交往了13年,期間一直保持著外遇,以滿足自己的需求。他透露,許多來找他的學生都是40多歲的中年人,他們有體力、有錢也有時間,可能在現有的關係中感受不到足夠的關注、愛意、熱情或性生活,所以才會尋求外在的情感滿足。

令人驚訝的是,阿奈茲表示大多數男性出軌的原因通常是因為情感上的需求未被滿足。出軌的人可能感到孤獨,對現有的情感狀況不滿意,因此尋求外在的滿足。他認為若要維持一段感情,就必須建立互相理解並保持良好的溝通。然而,作為一名出軌教練,阿奈茲仍堅持認為:「偷情可以幫助你成長,讓你更了解自己,搞清楚自己想要什麼」。

更多鏡週刊報導

14歲櫻花妹懷孕慘遭男友拋棄 飽受歧視霸凌獨扛養兒重擔仍追夢

暖心回憶!美國正妹懷念改變一生的台灣味 來台20次尋「蔥油餅爺爺」

他轉職找到事少無壓夢幻工作 滑手機爽賺薪卻為一原因後悔