以色列台人凌晨急躲防空洞！　曝伊朗空襲後現況：已成日常

記者張寧倢／採訪報導

伊朗13日深夜至14日凌晨對以色列發射300枚自殺無人機與飛彈。旅居以色列耶路撒冷的YouTube創作者「約阿咪」凌晨在睡夢中聽見爆炸聲，立刻和家人躲進防空洞，她在防空洞中整夜難以入睡。但市區隔天已經恢復正常生活，街道上也有車輛來往，以色列當地人民似乎已經習慣了聽見空襲警報和躲防空洞的日子。

▲旅居以色列YouTuber「約阿咪」表示，伊朗襲擊當下她聽見爆炸聲，立刻躲進防空洞。（圖／翻攝自YouTube／以色列美角Israel Mega）

在耶路撒冷希伯來大學攻讀碩士的約阿咪平時經營「以色列美角」YouTube頻道與臉書粉專，分享她在以色列所見所聞。她接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，以色列當地人從周四就開始聽到伊朗即將襲擊的警告，仍照常過著生活，直到政府周六晚間發布警訊，並且宣布隔天停課，但正常上班。

約阿咪說，當晚有以色列朋友因為家中沒有防空洞，凌晨收到群組消息後已經穿好衣服、鞋子，準備在空襲警報響起時，前往公共防空洞避難。她還說，「以色列人已經習慣了」，至少是空中作戰，也有預警，不像10月7日哈瑪斯越境突襲，在毫無準備下遭到地面入侵。

▲約阿咪表示，伊朗襲擊後隔天市區基本上已經恢復平靜。（圖／翻攝自YouTube／以色列美角Israel Mega）

約阿咪感到慶幸，因為她和家人住的公寓屋齡較新，原本就設有防空洞，她大約凌晨2時前，在睡夢中聽見飛機引擎聲還有爆炸聲，才知道伊朗真的打來了。她和家人立刻躲到家中可作為防空洞的房間，雖然家人在防空洞中繼續睡覺，但她自己卻是整晚難以入睡，持續等待新的消息。

約阿咪當晚在臉書報平安，發文還提到「不知道早上醒來以後的以色列會是什麼樣」。不過，隔天她實際走上耶路撒冷街頭，發現遊客中心、店家、猶太會堂都正常開放，公車和一般車輛都正常通行，甚至也看到遊客在舊城觀光，整體上已恢復平靜。對比哈瑪斯大舉襲擊後，當地卻有長達2到3周，路上除了公車外沒有任何車輛。

▲約阿咪在伊朗襲擊當下躲進防空洞。（圖／翻攝自YouTube／以色列美角Israel Mega）

約阿咪表示，以色列一直都有安全威脅，以色列從小就經常聽到空襲警報，學校也會教導避難知識，國家定期舉行空襲防災演練，年輕人需要從軍保家衛國，就像台灣人習慣地震一樣，以色列人也習慣了這樣的日常，她在當地生活後也體會到了以色列人民對和平的渴望以及對現狀的無奈。