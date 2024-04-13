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專家嘆65歲退休是夢想　這些原因「新退休年齡」曝光

專家嘆65歲退休是夢想　這些原因「新退休年齡」曝光

▲隨著全球人口預期壽命的增加，退休年齡也越來越晚。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

全球人口平均壽命的增長，大多數人恐怕無法在65歲時準時退休，根據外媒引述專家說法，除了壽命增長，加上社會福利的減少和生活成本的飆升，大多數人想60多歲退休更像是一個夢想，而不是現實。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，從2000年至2019年，全球平均壽命從67歲增長至73歲；聯合國預計到2050年時，全球將有6分之1人口，年齡會在65歲以上；隨著人口老化，許多國家離開職場的人可能會大於進入職場的人數。

報導引述貝萊德投資管理公司（BlackRock）的執行長芬克（ Larry Fink）說法，隨著全球平均壽命的增長、社會福利的減縮、生活成本的飆升，可能會導致許多人無法在65歲時準時退休。

這位執行長表示，「30年後，這將是一個更加困難的提議」，另外，英國的卡迪夫城市大學金融學副教授帕里（Chris Parry）也指出，60多歲退休現在更像是一個夢想，而不是現實，「我認為75歲是新的65歲」。

另據美國波士頓學院退休研究中心高級研究經濟學家維特斯坦（Gal Wettstein）表示，以往65歲退休，是希望讓人們工作到生命的最後，但如今目標退休年齡不僅沒有根據現代環境而改變，而且「不知道為什麼60多歲這個時間點，會成為大家退休的首選」。

維特斯坦指出，「我們的壽命愈來愈長，加上健康狀況也變好了，現在有很多80多歲的人身體健康，甚至仍活躍生活」，總之，政府津貼並非針對 80 歲和 90 歲的人而設計，也未加以更新，已不符現代所需。

儘管有些人靠退休儲蓄的投資工具來補貼生活，但其實有許多勞工無法存這麼多錢，加上通膨物價攀升，生活成本跟著水漲船高，和以往相比，任何累積的儲蓄恐無法發揮作用，因此延後退休年齡的情況恐將到來。

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