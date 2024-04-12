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輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗　iPhone符號引爭議

▲▼2024年1月13日，大批民眾聚集在白宮外部，展開聲援加薩走廊巴勒斯坦人的示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 今年初，美國白宮外聚集大批民眾，展開聲援加薩走廊巴勒斯坦人的示威活動。（圖／達志影像／美聯社，資料照片）

中央社舊金山11日綜合外電報導

智慧手機iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗，蘋果公司（Apple Inc.）今天承諾將修正這個問題。

法新社報導，以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰之際，加州矽谷科技巨擘蘋果因為這項問題被控有反以色列的立場，但公司聲稱肇因是軟體錯誤。

蘋果公司告訴法新社，iPhone鍵盤輸入Jerusalem後的建議表情符號出現巴勒斯坦國旗並非有意為之，會在下次作業系統更新時修正這項問題。

英國電視節目主持人萊里（Rachel Riley）在社群媒體指出這個古怪之處，再次引發以色列或巴勒斯坦是否有權主張耶路撒冷為首都的爭論。

▲▼耶路撒冷舊城。（圖／路透）

▲ 耶路撒冷舊城。（圖／路透，資料照片）

萊里於社群媒體X平台發文寫道：「當我輸入以色列首都Jerusalem時，手機跳出巴勒斯坦國旗符號。」她要求蘋果公司作出解釋。她還提到，當在iPhone輸入一連串其他國家的首都時，都沒有出現建議的國旗符號。

萊里在貼文中主張：「對以色列採取雙重標準是反猶太主義的表現，這本身就是針對猶太人的種族歧視。」她表示，在最近一次的iPhone作業系統更新後，巴勒斯坦國旗符號開始跟耶路撒冷有關聯。

萊里更在貼文末署名，「對於全球反猶主義浪潮興起感到憂心的猶太女性」。

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