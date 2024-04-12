毒婦覬覦撫卹金！咖啡偷加漂白水餵空軍尪　他聞怪味查監視器嚇瘋

▲在丈夫咖啡中倒漂白水的美樂蒂，承認自己為了詐領撫卹金多次向丈夫投毒。（圖／翻攝自Pima County Sheriff`s Office）

記者葉睿涵／編譯

美國40歲婦女美樂蒂（Melody Felicano Johnson）承認，自己為了詐領撫卹金，多次在丈夫的咖啡中下毒，試圖將他殺死，而被法庭宣判2項「在食物或飲料中投毒」的罪名成立，並將於5月10日宣布判決。據悉，這名毒婦的每項罪名最高將面臨2年監禁。

綜合CNN等外媒報導，美國空軍羅比（Roby Johnson）2023年3月駐紮在德國期間，首次注意到了早餐的咖啡味道相當怪異，於是便拿出泳池水質試紙對他的咖啡進行檢測，不料竟發現咖啡中含有大量的氯，嚇得他立即在家中設置隱藏攝影機，以揪出試圖謀害自己的兇手。

In March 2023, a disturbing case emerged from Arizona, where Melody Felicano Johnson was accused of attempting to murder her husband, Roby Johnson, a member of the US Air Force, by poisoning his coffee with bleach.



Despite undergoing divorce proceedings, the couple, who share a… pic.twitter.com/NTuDsey2ry — CYPRUS (@DaneyCasey) January 15, 2024

事後，羅比檢視畫面，赫然發現妻子美樂蒂每天都會把漂白劑倒入咖啡機裡，再將咖啡端給他喝，羅比這才驚覺原來每天在他咖啡動手腳的竟是自己的枕邊人。不過，羅比並沒有立即揭穿美樂蒂的惡行，反而繼續假裝喝咖啡與蒐集證據，直到返回美國的空軍基地後，才終於向警方報案。

羅比表示，他懷疑妻子試圖殺害他，是為了獲得巨額的死亡撫卹金，所幸羅比機警地發現咖啡味道有異，才得以逃過一劫。美樂蒂隨後於2023年8月被指控犯有一級謀殺未遂、企圖實施嚴重攻擊，以及在食物或飲料中投毒等罪名，而她也在2024年4月承認了一級謀殺未遂以外的另2項輕罪。

報導稱，美樂蒂將在5月10日被判刑，而她每項罪名最高將面臨2年監禁。法庭文件也顯示，檢察官希望法庭至少將美樂蒂判處監禁2年。這名女子目前正以25萬美金（約新台幣806萬元）的保釋金被關押。