毒婦覬覦撫卹金！咖啡偷加漂白水餵空軍尪　他聞怪味查監視器嚇瘋

▲在丈夫咖啡中倒漂白水的美樂蒂,承認自己為了詐領撫卹金多次向丈夫投毒。(圖/翻攝自Pima County Sheriff`s Office)

記者葉睿涵/編譯

美國40歲婦女美樂蒂(Melody Felicano Johnson)承認,自己為了詐領撫卹金,多次在丈夫的咖啡中下毒,試圖將他殺死,而被法庭宣判2項「在食物或飲料中投毒」的罪名成立,並將於5月10日宣布判決。據悉,這名毒婦的每項罪名最高將面臨2年監禁。

綜合CNN等外媒報導,美國空軍羅比(Roby Johnson)2023年3月駐紮在德國期間,首次注意到了早餐的咖啡味道相當怪異,於是便拿出泳池水質試紙對他的咖啡進行檢測,不料竟發現咖啡中含有大量的氯,嚇得他立即在家中設置隱藏攝影機,以揪出試圖謀害自己的兇手。

In March 2023, a disturbing case emerged from Arizona, where Melody Felicano Johnson was accused of attempting to murder her husband, Roby Johnson, a member of the US Air Force, by poisoning his coffee with bleach.



