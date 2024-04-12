陌生來電「喂，有聽到嗎」千萬別回答！　專家解釋可疑舉動

▲美國商業改進局建議，接到陌生電話時應立刻掛斷。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著科技日新月異，犯罪集團詐騙的手法也跟著進化，尤其若透過人工智慧（AI）偽造親友說話時的聲音，更能提高勒索贖金的成功率。美國政府提醒，假設接到陌生來電、且對方一開頭就問「聽得到嗎」，建議應該立刻掛斷，因為這很有可能是詐騙電話。

根據美媒《CW39 Houston》，美國商業改進局（Better Business Bureau，BBB）透露，其實陌生來電「你聽得到嗎」的詐騙手法早已行之有年，來電者可能假冒政府機關、銀行等金融業者、旅行社、保險公司、醫療機構，而這一類型的電話多都是自動語音，假設在接起電話後回答「是」，則電話很有可能就會被掛斷。

此外，詐騙集團很有可能也會在電話中提問「XXX，這是您的名字嗎」、「我的耳機壞了」，進而引誘對方在電話中回答「是」。美國商業改進局分析，對方可能會透過其他話題延續通話，進而設法騙取錄下對方聲音或個人資訊，之後運用AI變造人聲，以利之後從事勒取贖金等不法行為。

美國商業改進局建議，一旦接獲陌生來電，當對方提問「聽得到嗎」、「你的名字是XXX嗎」時，甚至當陌生電話號碼來電時，就必須保持沉默或掛斷電話，同時還得檢查銀行與信用卡的對帳單，以確認是否有未經授權的消費。