幾天洗一次頭最乾淨？　醫學期刊曝「最佳頻率」還有3招保養關鍵

▲醫師黃軒透露每週洗5至6次頭髮的髮質較為健康，並要依據頭皮類型選擇適合的護理方式。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡周刊

隨著春季氣溫攀升，外出時很容易出汗，頭皮也容易因此出油、產生異味。那麼，你通常多久洗一次頭髮呢？胸腔暨重症專科醫師黃軒參考外國期刊的研究結果，從醫學角度解釋多久洗一次頭髮才算乾淨。

2021年，醫學期刊《Skin Appendage Disorders》發表了一項探討洗頭頻率與頭髮健康關係的研究，這項研究招募了1500名18至75歲頭皮健康的受試者，參加為期兩週的實驗。參與者依照洗頭頻率被分為五組：

1.每週洗髮次數≤1次：每週0至1次

2.每週洗髮次數2次

3.每週洗髮次數3至4次

4.每週洗髮次數5至6次

5.每週洗髮次數＞7次

根據研究結果顯示，每週洗5至6次頭髮的參與者頭髮狀況較佳，頭皮也較少紅腫。而洗頭頻率過低（每週0至1次）會導致頭皮污垢積聚，可能引發毛囊阻塞和瘙癢等問題，甚至誘發脂漏性皮膚炎。相反地，洗頭過於頻繁（每週洗7次以上）也會使頭皮過度乾燥或受到刺激，引起發炎和發紅問題。

黃軒解釋洗頭之所以對頭髮有益，關鍵在於頭皮上的油脂。頭皮可能累積一天中所流的汗水、灰塵和風沙，皮脂更是其中大宗污垢。這些污垢容易吸引頭髮上的微生物滋生，導致頭皮發炎。

研究人員建議三點來維護頭皮健康：

1.定期洗頭雖然很重要，但不要過度清洗。

2.使用洗髮精可以清潔頭髮上的殘留物和多餘的油脂，保持頭髮清潔。

3.不同的頭皮類型需要不同的護理方法。

黃軒進一步提到，了解自己的頭皮類型對於選擇適合的護理產品至關重要。他列舉了常見的幾種頭皮類型：

正常頭皮：這種的頭皮狀態油水平衡良好，沒有乾燥或油膩的問題。頭髮看起來健康光澤，容易打理。使用一般的頭髮護理產品就能發揮良好效果。

乾性頭皮：乾性頭皮可能感覺緊繃、癢，甚至有頭皮屑問題。這是因為缺乏足夠的油脂維持濕潤。針對乾性頭皮，選擇滋養、保濕的護髮產品至關重要，須避免使用刺激性洗髮劑。

油性頭皮：這種頭皮容易分泌過多油脂，導致頭髮油膩，同時有頭皮屑問題。需要使用控油配方的洗髮精，相較其他類型的頭皮，需要更勤於清洗頭髮。

混合性頭皮：這種頭皮可能在某些區域（如前額和頭頂）較油膩，而在其他區域（如頭皮的側面和後部）則較乾。針對這種頭皮狀況，可能需要依照不同區域選用相應的護理產品。

敏感性頭皮：這類頭皮容易受到刺激，常因特定成分或環境因素而產生泛紅、搔癢或刺痛等不適症狀。對於此類頭皮，挑選無香料、性質溫和的洗髮產品至關重要。

最後，黃軒認為了解自己的頭皮類型，並選擇合適的產品和護理方法，是保持頭髮健康的關鍵。如果對頭皮類型無法辦別或者有頭皮健康問題，建議諮詢專業皮膚科醫師解惑。

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