金融時報：多家台廠擬設海外第二總部　因應中國犯台

▲ 台海局勢受到國際關注。（圖／路透）

文／中央社

英國金融時報（Financial Times）報導，台灣幾家大型製造商正考慮在海外設立第二總部，以確保萬一中國武力犯台時，還能維持運作。

根據金融時報，這些計畫在多數情況下仍處於初始階段，但突顯全球為確保供應鏈安全，正迫使在製造網絡扮演要角的企業做出大幅調整，尤其是科技產品製造商。

台灣安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）合夥人暨家族辦公室資深執業會計師郭士華說，「我們有客戶正在考慮或計劃設立第二總部。」

郭士華表示，這些企業集團「身處製造業，正在東南亞尋覓設立第二總部的地點，萬一台灣發生緊急狀況，他們能立刻啟動海外的替代指揮系統」。

數十年來，台灣合約製造商已成為全球電子設備及相關零組件的供應鏈支柱，包括個人電腦、智慧手機、伺服器以及電信網路設備。他們在工業自動化、醫療設備及電動車領域的市占率也持續攀升。

根據參與相關討論的幾名消息人士，考慮在海外設立第二總部的台廠包括光寶科和佳世達，兩家業者為消費者、電信、汽車及醫療應用領域生產電子零組件和設備。

儘管有台灣專家認為，中國近期內不太可能以武力犯台，但北京施加的壓力日增，加上動用軍事恫嚇手段，已導致許多外國公司和台灣企業集團的客戶啟動一些應變計畫。

中國各項成本續漲、美中貿易戰以及客戶要求對中國「去風險化」（de-risk）種種因素，已促使蘋果（Apple）供應商鴻海與和碩等企業集團前往東南亞、印度、墨西哥、美國及歐洲擴展，而不是在中國。以往他們許多產能都集中在中國。

一家全球顧問公司不具名台灣地區負責人說，許多企業大多仍著重於地理上的分散式製造，並將隨之做出其他調整，像是建立應變架構，「而最大企業集團的高層已開始討論備用總部相關事宜」。

一家公司的財務長表示，他所屬的企業集團考慮在新加坡設立第二總部，因為該集團正在兩個東南亞國家擴大生產。

其他參與類似討論的人士則說，新加坡、日本、瑞士或荷蘭都是設立第二總部的可能選項，但排除了美國，雖然美國是台灣科技公司的主要市場，但礙於稅務因素，美國並非設立第二總部的適當地點。（譯者：洪啟原／核稿：陳正健）