雪梨暴雨洪災大壩提前洩洪　數千人撤離房子被沖走

▲澳洲雪梨暴雨引發洪災。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲第二大城市雪梨5日降下的暴雨引發山洪，部分地區連續降雨24小時，帶來一整個月的雨量，當局對低窪地區發布撤離警告，數千人撤離郊區，水壩提前洩洪。

衛報、BBC報導，暴雨導致洪水淹入鐵軌，雪梨火車服務停止營運，多條道路關閉，數千人無電可用，通往雪梨西部麥卡龍谷（Megalong Valley）的唯一通道因發生嚴重土石流中斷，臥龍崗（Wollongong）一間房子被沖入水中。

大量雨水導致提供雪梨80%居民用水的沃勒甘巴壩（Warragamba Dam）提前在6日上午洩洪，每小時釋放約8萬個奧運標準泳池的水量至下游，下游地區居民已收到洪水相關警示。

新南威爾斯州緊急服務部門專員卡林約克（Carlene York）指出，預計這不會對大量人口造成影響，但農田、牲畜等肯定會受到波及，未來這幾日需要注意情況，霍克斯布里河與尼皮安河水位將上升。不只如此，新南威爾斯州緊急服務部門6日在洪水災區救出150多人，並在雪梨地區進行72次救援行動。

歷經周五及周六的大雨，有2700戶家庭收到撤離令，隨著雪梨7日終於放晴出現藍天，當局表示，大多數居民已經在周日返家，但仍有350戶家庭處於撤離命令範圍內。