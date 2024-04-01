印度暴雨！機場驚見室內瀑布　「天花板垮了」瞬間畫面曝光

▲這座機場是印度第12大繁忙的機場，已恢復正常營運。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度東北部阿薩姆邦昨（3月31日）突然颳起強風降下暴雨，當地一座機場天花板部分塌陷，造成大量雨水在室內瞬間傾瀉而下。所幸這起事件並未造成人員受傷，但由於暴雨影響，有多架航班轉降至其他地方。

India Today等報導，這起事件發生在阿薩姆邦最大城市古瓦哈蒂的國際機場Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport，由於降下大雨，機場航班暫停起降45分鐘，但機場建築物前區位置的部分天花板因大雨坍塌，雨水開始流入航廈室內。

Gopinath Bordoloi Airport, Guwahati owned by Gautam Adani.



The infrastructure was so world class that the roof sealing got collapsed due to heavy rains. pic.twitter.com/An0YZQmTEG — Abhay (@xavvierrrrrr) March 31, 2024

影片顯示，當時大量雨水在室內瞬間傾瀉而下，機場餐廳、商家也受到影響。根據其他畫面，機場工作人員試著把室內積水清除。

機場人員事後表示，這起事件發生在航廈外部，情況在20分鐘至30分鐘內得到控制，現階段已經沒有漏水，所有積水均已清除。機場執行長巴魯阿（Utpal Baruah）指出，這起事件並未造成人員受傷。