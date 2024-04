印度暴雨！機場驚見室內瀑布　「天花板垮了」瞬間畫面曝光

▲這座機場是印度第12大繁忙的機場,已恢復正常營運。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

印度東北部阿薩姆邦昨(3月31日)突然颳起強風降下暴雨,當地一座機場天花板部分塌陷,造成大量雨水在室內瞬間傾瀉而下。所幸這起事件並未造成人員受傷,但由於暴雨影響,有多架航班轉降至其他地方。

India Today等報導,這起事件發生在阿薩姆邦最大城市古瓦哈蒂的國際機場Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport,由於降下大雨,機場航班暫停起降45分鐘,但機場建築物前區位置的部分天花板因大雨坍塌,雨水開始流入航廈室內。

Gopinath Bordoloi Airport, Guwahati owned by Gautam Adani.



The infrastructure was so world class that the roof sealing got collapsed due to heavy rains. pic.twitter.com/An0YZQmTEG