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跟進Netflix！Disney+打擊寄生帳號　6月起部分國家先實施

▲▼Disney+,迪士尼+。（圖／達志影像／美聯社）

▲Disney+官方公開打擊密碼共享新規定的時間表。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

繼美國串流影音平台Netflix打擊寄生帳號，迪士尼影音串流平台Disney+如今也將效法，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）4日受訪時指出，Disney+將於6月起在部分國家實施新措施打擊密碼共享，並在9月份擴大至所有訂戶。

CNN、The Verge報導，雖然Disney+與Disney旗下其他串流媒體服務條款均明確禁止用戶使用他人用戶名稱或密碼登錄，但並未廣泛執行這項政策。Disney+為了提高訂閱數量和收入，制定防止用戶共享密碼的措施，艾格稱，Netflix是串流服務的黃金標準，若公司能達到Netflix取得的成就，那就太棒了。

Netflix在2023年成為全球第一家打擊密碼共享的串流平台，訂閱數激增，至少增加10萬名新用戶，與過去60天平均統計數字相比，訂閱幅度增加100%以上。

其實早在數月前，就有人料到Disney+會跟進Netflix的作法，藉此推動迪士尼串流平台獲利。今年2月的會議中，迪士尼財務長約翰斯頓（Hugh Johnston）就已經透露，可能涉及不當共享的訂閱戶將在今年夏季看到要求註冊的提示，用戶可支付額外費用增加家庭外部成員，但並未給出關於這項費用的任何細節。

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關鍵字：

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