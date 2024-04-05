開戰後首次！以色列開放加薩北部過境點運送物資　拜登警告奏效

▲埃雷茲過境點位在加薩北部。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登4日放話警告以色列，若還想要美國的支持，就要採取行動解決加薩人道危機。相隔數小時之後，以色列5日宣布批准開放進入加薩走廊的人道主義通道，允許更多援助物資進入。

BBC、CNN等報導，加薩北部邊境的埃雷茲過境點（Erez Crossing）將會暫時重新開放，這是將是戰爭開打以來首次，以色列同意開放以色列南部、加薩以北的阿什杜德港（Ashdod Port）協助向加薩地區運送人道物資。另外，以色列和埃及接壤的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）也將允許更多來自約旦的援助進入。

目前尚不清楚上述邊境關卡的重新開放將會如何執行，截至目前，允許通過加薩南部邊境關卡的援助物資數量，與該地區受難民眾的規模相比，並不足夠。

消息一出，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）抱持謹慎歡迎態度，「這是個正面積極的消息，但當然我們必須看到這要如何執行，我們需要人道主義停火及大量援助進入。」

根據以色列統計，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，造成1200人死亡、253名人質被挾持。加薩衛生當局指出，以色列對加薩走廊發動全面的空中和地面攻擊，目前已造成3.3萬多名巴勒斯坦人死亡。