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捷克媒體：蕭美琴訪布拉格「遭中國外交官跟監」險釀車禍

▲▼我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

▲我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

記者張方瑀／綜合報導

我國副總統當選人蕭美琴3月低調訪問歐洲，根據捷克媒體報導，當時蕭美琴的車隊在捷克遭可疑車輛尾隨，甚至差點釀成車禍，警方攔查後發現，該車駕駛是中國大陸駐布拉格大使館軍事部門的外交官，目前捷克外交部已召見中方大使，考慮將涉案人員列為「不受歡迎人士」。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X轉發捷克媒體《Seznam Zpravy》的報導指出，蕭美琴3月中旬應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格，當時她的車隊從布拉格機場前往市中心時，遭一輛可疑車輛尾隨，該車甚至在十字路口闖紅燈，差點釀成車禍。

後來這輛車遭捷克警方攔下，結果發現駕駛是中國大陸駐布拉格大使館軍事部門的外交官；報導指出，北京當局一路跟監蕭美琴直到她進入飯店。

知情人士透露，目前捷克外交部已召見中方大使，考慮將涉案人員列為「不受歡迎人士」（persona non grata）。在國際外交上，如被列為不受歡迎人士，將被要求立即出境。

事件發生後，捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）也要求政府將中國使館的涉案人士驅逐出境，因為他違反了維也納公約，行為就像個流氓，「一個有外交身分的中國人危及我們當地的交通安全，並危及我們尊貴客人的安全，這點是無法接受的。」

根據ChatGPT翻譯捷克媒體報導，涉案的中方司機向捷克警查出示外交護照後，聲稱自己要去附近的一間中餐廳吃飯，否認自己是在跟蹤。目前中國大使館尚未對此做出回應。

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