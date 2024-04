捷克媒體：蕭美琴訪布拉格「遭中國外交官跟監」險釀車禍

▲我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊(Milos Vystrcil)邀請訪問布拉格。(圖/翻攝自X/@Vystrcil_Milos)



記者張方瑀/綜合報導

我國副總統當選人蕭美琴3月低調訪問歐洲,根據捷克媒體報導,當時蕭美琴的車隊在捷克遭可疑車輛尾隨,甚至差點釀成車禍,警方攔查後發現,該車駕駛是中國大陸駐布拉格大使館軍事部門的外交官,目前捷克外交部已召見中方大使,考慮將涉案人員列為「不受歡迎人士」。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽(Jakub Janda)在X轉發捷克媒體《Seznam Zpravy》的報導指出,蕭美琴3月中旬應捷克參議院院長韋德齊(Milos Vystrcil)邀請訪問布拉格,當時她的車隊從布拉格機場前往市中心時,遭一輛可疑車輛尾隨,該車甚至在十字路口闖紅燈,差點釀成車禍。

後來這輛車遭捷克警方攔下,結果發現駕駛是中國大陸駐布拉格大使館軍事部門的外交官;報導指出,北京當局一路跟監蕭美琴直到她進入飯店。

