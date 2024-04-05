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美20高中生「住天王星隔壁」　來台目睹大樓傾斜嚇壞！發抖報平安

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣花蓮外海3日上午7時58分發生規模7.2強震，是自25年前921大地震以來的最大規模。美國伊利諾州芝加哥一所天主教高中的20名學生趁春假來台，地震當下他們正在花蓮飯店吃早餐，逃生後卻看到旁邊一棟紅磚外牆大樓嚴重傾斜。外媒稱，學生們目睹了花蓮天王星大樓的震後慘況，打電話報平安時連聲音都在顫抖。

▲▼美國芝加哥聖伊格內修斯大學預科學校的20名高中生訪台，卻恰巧碰上4月3日的規模7.2強震。（圖／翻攝自Facebook／Saint Ignatius College Prep - Chicago）

▲芝加哥20名高中生訪台曾在總統府前合照，幾天後卻在花蓮碰上規模7.2強震。（圖／翻攝自Facebook／Saint Ignatius College Prep - Chicago）

根據美媒ABC7報導，來自芝加哥聖伊格內修斯大學預科學校的20名正在學中文的高中生，趁著春假來台體驗文化之旅，3日強震發生時，他們正在花蓮市一棟白色建築的飯店吃早餐。就讀高三的女學生柏金（Leona Bergin）回憶起地震當時的情況，「整個空間都開始搖晃，一開始我以為是火車經過，接著周圍的人開始大喊地震。」

▲▼花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

柏金表示，「我聽到所有盤子摔破的聲音，玻璃摔碎在我面前。」全團師生和飯店裡的其他人立刻從大樓撤離出來，跑到停車場，而在那裡他們第一次目睹了地震的慘重後果，一棟在飯店旁的紅磚、玻璃外牆大樓因為地震嚴重傾斜，讓所有人都震驚不已。據外媒描述來看，團員入住的應該是花蓮麗翔酒店，並且目睹天王星大樓傾斜。

▲▼花蓮天王星大樓祈福拆除動工儀式。（圖／攝影中心）

▲天王星大樓一旁就是花蓮麗翔酒店。（圖／攝影中心）

柏金說，「簡直令人難以置信，感覺很不真實。」她說，「真的很難相信，首先是它確實發生了，然後看見通常只會在照片上看到的效果就出現在你眼前。」這群高中生的訪台旅程是從台北出發，地震前一天才坐火車抵達震央附近的花蓮市，但成員們都沒有受傷，目前他們已前往台灣西部，預計6日返美。柏金也祈禱，「所有受到影響的人都能獲救。」

另一名同團學生的家長墨菲（Anne Murphy）在芝加哥受訪時表示，因為時差，她在晚間7點接到兒子電話說「台灣現在發生地震」，兒子拍照分享了飯店附近的可怕慘況，「這太超現實了，我們住在芝加哥，這裡沒有地震。」她透露，兒子通話時連聲音都在顫抖。

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