日足球賽突閃「詭異白光」！2高中生遭雷擊心肺停止　1人恢復意識

記者王佩翊／編譯

日本西日本地區2日至3日持續出現雷雨，而3日下午就發生有多名高中生在進行足球比賽時，遭雷擊中，其中2人當場心肺功能停止，另有16人同樣受傷送院。稍早傳出好消息，重傷的2人已有1人恢復意識，另一人則仍留在加護病房接受治療，其他學生則順利出院。

根據《讀賣新聞》報導，宮崎縣宮崎市的宮崎產業經營大學3日傳出有高中生在校內舉辦足球賽時遭雷擊受傷的事件，事後經確認事發地點為鄰近私立鵬翔高中的體育場，因為場地緊鄰宮崎產業經營大學，才會出現錯誤消息。

鵬翔高中足球校隊3日與鹿本高中的足球校隊一同在鵬翔高中的體育場舉行練習賽，當時鹿本高中的學生正在球場旁的人工草皮暖身，沒想到卻突然遭到雷擊。當時現場有超過100名選手與老師。一名目擊民眾則表示，事發時體育場正下雨，隨後一個閃光出現，並發出砰的巨響。

鹿本高中教練淀川壯之典指出，3日下午2時50分左右接到通知稱，有4名學生被救護車送往醫院。然而送醫時其中2名學生失去意識、心肺功能停止，目前有1人已經恢復意識，另一人則在加護病房內持續接受治療。

其餘16名送院治療的學生中有9人住院，不過根據《宮崎日日新聞》報導，9人3日晚間也已順利出院。

校方指出，鹿本高中足球校隊為了參加此次練習賽，2日起便抵達宮崎市，展開2天1夜的合宿，人員包含二年級與三年級共26名學生與3名顧問。