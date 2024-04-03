開車遇大地震怎麼辦？　日本汽車聯盟揭3點「保命又安全」

▲日本自動車聯盟提出駕車時避震準則，保護駕駛安全也確保疏散暢通。（示意圖／CFP）



實習記者任庭儀／編譯

台灣3日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，全台各地震感明顯，當時正值上班通勤高峰，若不慎很可能引發交通事故。對此，日本自動車聯盟（JAF）提出3大行動準則，不僅保護駕駛安全，也確保疏散路線暢通。

根據JAF避震指南，如果行駛中遭遇強烈地震，應遵循以下3大準則：

1. 減速將車停於路邊

避免急煞車並緩慢降低車速，同時打開危險警示燈，引起周圍駕駛注意，接著緩慢將車開到道路左側停下（日本為左側通行）。

2. 待在車內，直到晃動停止

將車輛熄火，並在車上等待到晃動停止，切勿馬上開門下車，以免被後方車輛撞上或掉落物砸中。等待期間打開收音機收聽新聞、地震資訊、道路交通訊息等，也可使用手機接收相關資訊。

3. 停車撤離時留下鑰匙

若決定停下車輛先行撤離，為避免影響後續救援人員與車輛通行，應留意將車靠道路左側停放（日本為左側通行），熄火，不要鎖車門，並將車鑰匙置於容易找到的位置，如駕駛座或儀表板附近。

另據美國疾病管制暨預防中心（CDC）地震應對指南，車輛停放時應遠離電線桿、高空電纜線及天橋等。此外，當晃動停止並可以安全行駛時，要留意地震後造成的損害，例如路面破裂、電線桿倒塌、橋樑塌陷等危險情況。