第一波海嘯抵日！沖繩「海浪高達30cm」　政府急籲：往高處避難

Another cam showing some increased wave action#Okinawa #tsunami pic.twitter.com/UuTm1LgQBt — Aviation and Naval Assets (@AirAssets) April 3, 2024

記者葉睿涵／綜合報導

台灣3日上午7時58分發生7.2強震，日本沖繩縣也出現震度4級的搖晃。事發後，日本氣象廳第一時間對沖繩發布海嘯警報，多地目前也觀測到了第一波海嘯。

綜合日媒報導，沖繩縣目前已出現第一波海嘯，當地上午9時18 分左右（台灣時間8時18分），與那國島觀測到了30公分的海嘯；上午9時32分左右（台灣時間8時32分），石垣島也發生了另一場海嘯；而宮古島平市也在當地10時03分（台灣時間9時03分）觀測到第一波海嘯。

氣象局提醒，由於海嘯仍有可能持續發生，海邊也可能出現更高的波浪，因此當局要求民眾立即遠離受影響區域的海洋與河流，儘可能往高處避難。