第一波海嘯抵日！沖繩「海浪高達30cm」　政府急籲：往高處避難

Another cam showing some increased wave action #Okinawa #tsunami pic.twitter.com/UuTm1LgQBt

記者葉睿涵/綜合報導

台灣3日上午7時58分發生7.2強震,日本沖繩縣也出現震度4級的搖晃。事發後,日本氣象廳第一時間對沖繩發布海嘯警報,多地目前也觀測到了第一波海嘯。

綜合日媒報導,沖繩縣目前已出現第一波海嘯,當地上午9時18 分左右(台灣時間8時18分),與那國島觀測到了30公分的海嘯;上午9時32分左右(台灣時間8時32分),石垣島也發生了另一場海嘯;而宮古島平市也在當地10時03分(台灣時間9時03分)觀測到第一波海嘯。

氣象局提醒,由於海嘯仍有可能持續發生,海邊也可能出現更高的波浪,因此當局要求民眾立即遠離受影響區域的海洋與河流,儘可能往高處避難。

BREAKING:



Sea levels start to drop off the coast Okinawa ahead of a coming tsunami pic.twitter.com/grsh2CCZn6