利比亞總理官邸遭「火箭彈」攻擊　傳出巨大爆炸聲

▲利比亞總理德貝巴官邸遭火箭彈攻擊。（圖／VCG）

實習記者任庭儀／編譯

利比亞總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）的官邸3月31日遭火箭彈攻擊，所幸只造成一些損失，沒有傳出人員傷亡。

《路透社》報導，德貝巴位於首都的黎波里（Tripoli）安達魯斯海灘（Hay Andalus）高級住宅區的住所傳出巨大爆炸聲，隨後重型安全部隊也抵達現場。一位不願透露姓名的政府官員證實，這次襲擊只造成一些損失，但並未透露任何進一步細節。

自2011年北約（NATO）干涉利比亞政局，推翻格達費（Moamer Kadhafi）長達42年的獨裁政權後，利比亞一直處於動盪之中。2014年國家政權分裂，東西部分別由敵對派系管理。

在聯合國的斡旋下，利比亞東西議會2016年同意共同成立過渡政府「民族團結政府」（Government of National Unity），不過同年就宣布解散。之後，聯合國2021年再次重啟利比亞「民族團結政府」選舉，並由德貝巴當選總理，不過東部議會拒絕承認其合法性，導致長期政治僵局。

今年3月初，利比亞3位主要領袖一致認為「有必要」組成新的統一政府，來監督延宕已久的選舉。德貝巴矢言，只會將權力交給民選政府。