173企業「用小林製藥紅麴」　名單曝光！日政府成立服務專線

▲小林製藥紅麴保健品風波再增1死。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥的紅麴保健品風波持續延燒，然而不只旗下的3款產品疑似含有有害物質，小林製藥還將紅麴原料販售給其他廠商，影響範圍持續擴大。厚生勞動省公布173間使用紅麴原料的廠商，並要求廠商進行後續處理，同時也成立特別服務專線供消費者與廠商諮詢。

根據《每日新聞》報導，至今已出現5人疑似因服用小林製藥紅麴保健品後出現不良反應、罹患腎臟疾病死亡，同時也有超過93人因此住院治療。儘管小林製藥日前已宣布自主回收3款紅麴類保健品，大阪市政府27日也根據食品衛生法，對小林製藥下達行政命令要求回收，但是由於小林製藥將紅麴原料販售給多間下游廠商，因此影響範圍恐難以估計。

根據厚生勞動省28日在專家會議上所呈報的資料，小林製藥將紅麴原料販售給52間廠商，而這52間廠商又將原料與相關產品販售給173間下游廠商。厚生勞動省已在官網公布173間業者的企業名稱與商品名單，同時要求173間業者在4月5日前自主清點是否有消費者出現不良反應，並向政府呈報。

小林製藥至今已接獲1萬2000件不良反應通報，先前曾通報有106人住院，不過經重新統整後，下修為93人。

厚生勞動大臣武見敬三29日在內閣會議後的記者會上表示，厚生勞動省為了消除大眾不安，將成立服務專線，提供消費者與業者進行線上諮詢。厚生勞動省同時也會與消費者廳合作，並成立省廳之間的合作單位，預計配置數十人支援。

厚生勞動省也委託國立醫藥品食品衛生研究所針對小林製藥產品可能出現問題的物質，進行進一步化驗與分析。