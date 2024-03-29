網瘋傳洋芋片「含小林製藥紅麴」　日本Calbee急澄清

▲卡樂比（Calbee）的「披薩洋芋片」有使用紅麴。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本小林製藥「紅麴風波」目前已累積5人死亡，除了自家保健品外，其紅麴原料也供應了超過百家廠商，網路上更傳出知名食品廠卡樂比（Calbee）的「披薩洋芋片」也有用到小林製藥的紅麴，而卡樂比也隨即澄清絕無使用。

根據厚生勞動省資料，小林製藥將紅麴原料販售給52間廠商，而這52間廠商又將原料與相關產品販售給173間下游廠商，目前已將廠商名單公布在官網，但在此之前，日本網友瘋傳卡樂比熱銷的披薩洋芋片（ピザポテト）有使用紅麴，懷疑可能使用了小林製藥的原料。

從網友拍攝的產品照可以看到，卡樂比披薩洋芋片的成分表中，確實含有紅麴，但卡樂比27日緊急在公司官網發出聲明澄清，該商品確實用了紅麴作為食用色素，但紅麴的來源並非小林製藥。

小林製藥22日宣布回收旗下3種紅麴保健食品，目前已出現5人疑似服用後出現不良反應、罹患腎臟疾病死亡，同時也有超過93人因此住院治療。

厚生勞動省29日公布173間使用紅麴原料的廠商，並要求廠商進行後續處理，同時也成立特別服務專線供消費者與廠商諮詢。

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