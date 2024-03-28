日本零件廠46歲工人　遭「加壓機械夾頭」當場慘死

記者張寧倢／綜合外電報導
日本近畿地區的三重縣26日發生死亡工安意外，一家建築設備零件工廠的46歲男性員工頭部遭到機械夾住，當場死亡。急救人員趕到現場時已經回天乏術，警方正在調查事故原因。
▲日本三重縣零件工廠一名工人被機械夾頭死亡。（示意圖，與本文無關／CFP）
根據伊勢新聞等日媒報導，位於三重縣朝日町一家建築設備的零件製造工廠26日下午3時30分左右，有員工撥打了119緊急通報稱，「有人被機器夾住」。急救人員趕到現場時得知，一名40多歲男員工頭部被自動成型機的沖壓部分夾住，隨後倒地身亡。
四日市北警察署表示，事發當時，死者正在獨自操作這台用於製造模具的機械，目前仍在調查詳細事故原因。日媒東海電視台（東海テレビ）報導則指出，死者的工作是負責用肉眼確認機械運作是否正常，但意外當下一旁其他員工卻發現他倒地不起。
【別の作業員が発見】自動造型機のプレス部分に頭挟まれる、作業員とみられる男性死亡 三重https://t.co/lpcfBhZDAW— ライブドアニュース (@livedoornews) March 27, 2024
建設機材の部品を作る自動造型機のプレス部分に頭を挟まれ倒れており、その場で死亡が確認された。男性は自動造型機の動きに異常がないか目視で確認する作業を担当していたという。
讀者迴響