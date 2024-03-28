日本零件廠46歲工人　遭「加壓機械夾頭」當場慘死

記者張寧倢／綜合外電報導

日本近畿地區的三重縣26日發生死亡工安意外，一家建築設備零件工廠的46歲男性員工頭部遭到機械夾住，當場死亡。急救人員趕到現場時已經回天乏術，警方正在調查事故原因。

▲日本三重縣零件工廠一名工人被機械夾頭死亡。（示意圖，與本文無關／CFP）

根據伊勢新聞等日媒報導，位於三重縣朝日町一家建築設備的零件製造工廠26日下午3時30分左右，有員工撥打了119緊急通報稱，「有人被機器夾住」。急救人員趕到現場時得知，一名40多歲男員工頭部被自動成型機的沖壓部分夾住，隨後倒地身亡。

四日市北警察署表示，事發當時，死者正在獨自操作這台用於製造模具的機械，目前仍在調查詳細事故原因。日媒東海電視台（東海テレビ）報導則指出，死者的工作是負責用肉眼確認機械運作是否正常，但意外當下一旁其他員工卻發現他倒地不起。