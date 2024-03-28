他廁所昏倒7小時無人知慘死！　日車站認：緊急求助鈴「沒插電」

▲日本一名男子在無障礙廁所昏倒，7小時後才被發現，最終死亡。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本一名男子2021年在東京地下鐵八丁堀車站的無障礙廁所因蜘蛛網膜下腔出血失去意識，然而直到7小時後才被發現，送院後宣告死亡。家屬認為，無障礙廁所的緊急求助鈴與安全裝置並未通電，因此沒有發揮作用，導致錯失黃金救援時間，因此向站方提告，並求償1億700萬日幣（約新台幣2261萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，起訴書指出，當時52歲的男性死者2021年6月7日在東京地下鐵日比谷線八丁堀車站使用無障礙廁所，然而在如廁時卻突然蜘蛛網膜下腔出血，隨即失去意識倒地。

男子就這樣獨自在無障礙廁所內昏迷數小時，直到7小時後，警衛前來查看才發現，雖然立刻呼叫救護車將他送往醫院搶救，但男子仍不治身亡。該車站的無障礙廁所明明已設置緊急設施，包含緊急求助鈴以及廁所使用時間超過30分鐘會主動通報站務人員的系統，但是事發當時2個措施都沒有啟動，事後經調查才發現，緊急求助鈴並未通電，而通報系統則是沒有連接傳輸線。

死者的家屬認為，如果站方能夠更早發現死者在無障礙廁所內昏倒，有可能避免死亡，但是車站卻沒有定期檢測廁所的緊急裝置，主張東京地下鐵具有過失，且與男子的死有因果關係，因此2023年9月29日提告，並求償1億700萬日幣（約新台幣2261萬元）。

對此，東京地下鐵卻主張該公司沒有「定期檢修設備的法律義務，也沒有賠償責任」，不認同對方說法。

另一方面，事故發生後，東京地下鐵2022年重新檢修了無障礙廁所的緊急求助鈴與通報系統，並強調將會持續定期檢查，防止類似事件再度發生。