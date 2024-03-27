貨輪撞橋可能原因曝！船員憶「引擎傳怪聲」飄油味　疑燃料受污染

▲ 凱伊橋26日凌晨遭達利號直擊橋墩坍塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日凌晨遭貨輪達利號（Dali）撞垮，落水的8人中2人獲救，其餘6人生存機率微乎其微。這起事故肇因仍有待釐清，船員稱事發前曾聽見引擎發出怪聲，且聞到燃油味；知情人士則透露，當局將調查達利號燃料是否受到污染，可能是因此導致斷電。

根據《華爾街日報》，達利號撞橋至今仍卡在坍塌的凱伊橋橋墩上，可能在原地滯留數周，搜救工作已經停止並轉為打撈作業，調查人員截至26日稍晚尚未登船。

達利號26日起航約1小時後，船上燈光開始閃爍。《華爾街日報》看到的海岸警衛隊簡報顯示，一名港口引水人和一名助理在撞擊發生前曾通報，該船發生電力問題且失去推進力。

一名船員描述事發前的狀況，稱達利號「完全斷電，失去轉向動力，電子設備無法使用」，「其中一個引擎發出怪聲後停止運轉，引擎室裡到處都是燃料燃燒的味道，而且一片漆黑」，來不及下錨停船。

▲ 凱伊橋被撞前後對比。（圖／路透）

船隻在海上完全斷電並不常見，但確實會發生，且長期被視為發生事故的主要風險。造船師帕古拉托斯（Fotis Pagoulatos）說明，斷電其中一項可能的原因是燃料受到污染，可能導致失去推進力，這時可使用較小的發電機，但無法承擔主要發電機所有功能，且啟動需要時間。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在記者會上說明，將針對該船營運及安全紀錄、船東及營運商進行調查，也將判讀俗稱「船舶黑盒子」的船載航程資料記錄儀（VDR）內容，以了解撞橋原因。

國際航運數據庫Equasis顯示，由南韓現代重工（Hyundai Heavy Industries）製造的達利號自2015年完工以來，已接受逾20次港口國管制（Port State Control）檢查，也就是對停靠本國港口的外國船舶的檢查。

達利號不曾因檢查結果被認定「不適合航行」而被扣留，但其中2次確實出現問題，包括2016年7月在比利時被發現船體受損，以及2023年6月在智利被發現推進系統及輔機問題。但美國海岸警衛隊去年9月對該船進行檢查，未發現任何問題。

▲ 凱伊橋橋面斷成多截，造成8人落水，其中6人已被推定死亡。（圖／路透）

據港口官員說法，26日有2艘拖船協助達利號離開碼頭，但過沒多久就掉頭。該船管理公司Synergy Marine Group發言人威爾森（Darrell Wilson）說明，撞擊當下船上有2名引水人及22名印度船員。相關部門稱該船時速約9.2英里，在該水域屬正常速度。

凱伊橋於1977年落成，耗資6000多萬美元，相當於現在的3億美元（約新台幣96億）左右。保險分析師指出，這起事故將引發數十億美元的索賠，包括橋梁本身的損失、對使用該港口的企業造成的影響等等，受害者也可向船隻營運商求償。