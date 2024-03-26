奪命瞬間！17歲足球員「遭一腳踢中腹部」　比賽中倒地身亡

▲ 阿爾及利亞一名業餘足球員在比賽中遭踢中腹部身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北非阿爾及利亞發生一起悲劇，一名17歲業餘足球選手日前在比賽中與敵隊球員發生碰撞，遭對方一腳踢中腹部，當場倒地不起，且現場沒有醫師和救護車，被送往醫院後仍宣告不治。

Tragedia en Argelia por el fallecimiento de un joven jugador de 17 años tras una grave patada durante el partido



DEP Wassim Jazzar pic.twitter.com/Pg9f7hAehh — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) March 24, 2024

綜合《太陽報》等外媒，17歲少年賈扎爾（Wassim Jazzar）是當地一家業餘足球俱樂部選手，周末一場比賽中為了搶球和敵隊後衛相撞，遭對方踢中腹部。

現場畫面可見，穿著紅色球衣的賈扎爾奮力上前頂球，這時穿黃色5號球衣的選手伸出右腳一記猛踢，卻剛好擊中賈扎爾腹部，導致他當場撲倒在地，翻過身來一動也不動。場上眾人察覺情況不對，兩隊球員都上前包圍賈扎爾，現場人員急救後將他送醫，但他到院後仍宣告不治。

當時現場沒有救護車或醫生，只能以一輛普通的小轎車將他送醫。但據當地媒體報導，他早在被踢中腹部後就當場死亡。阿爾及利亞足協主席25日也在社群平台X聲明，對這起事件表示悲傷與遺憾，並向賈扎爾遺屬致哀。