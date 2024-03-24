葉門反抗軍朝紅海射飛彈　擊中中國油輪

▲圖為輪船示意圖。（示意圖／VCG，圖中船隻與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）透過社群平台X表示，葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）23日發射多枚飛彈，其中一枚擊中紅海懸掛巴拿馬國旗、中國營運擁有的運油輪黃埔號（M/V Huang Pu），引發火勢，黃埔號發出求救訊號，但並未請求支援。這起事件並未造成人員傷亡。

彭博、Arab News報導，葉門反抗軍青年運動加強對紅海商船的攻擊行動，23日上午朝黃埔號附近發射4枚飛彈之後，第5枚擊中黃埔號，儘管青年運動先前曾表明不會攻擊中國船隻。黃埔號船上火勢在30分鐘內撲滅，受損幅度小，事後繼續航行，駛出紅海進入亞丁灣，前往下個停靠港，即印度港口新芒格洛爾（New Mangalore）。

黃埔號註冊訊息曾於今年2月更動名稱、營運商等資料，在這之前，這艘油輪2019由英國公司Union Maritime Ltd註冊，這間公司的另艘船隻也曾遭青年運動襲擊。

伊朗支持的青年運動控制葉門紅海沿岸大部分地區，在以色列與哈瑪斯之間爆發戰爭之後，青年運動針對商船發動數十次飛彈和無人機攻擊，稱這些攻擊行動是為了聲援加薩巴勒斯坦人。