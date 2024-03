葉門反抗軍朝紅海射飛彈　擊中中國油輪

▲圖為輪船示意圖。(示意圖/VCG,圖中船隻與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍中央司令部(CENTCOM)透過社群平台X表示,葉門反抗軍青年運動(Houthi,又譯胡塞)23日發射多枚飛彈,其中一枚擊中紅海懸掛巴拿馬國旗、中國營運擁有的運油輪黃埔號(M/V Huang Pu),引發火勢,黃埔號發出求救訊號,但並未請求支援。這起事件並未造成人員傷亡。

彭博、Arab News報導,葉門反抗軍青年運動加強對紅海商船的攻擊行動,23日上午朝黃埔號附近發射4枚飛彈之後,第5枚擊中黃埔號,儘管青年運動先前曾表明不會攻擊中國船隻。黃埔號船上火勢在30分鐘內撲滅,受損幅度小,事後繼續航行,駛出紅海進入亞丁灣,前往下個停靠港,即印度港口新芒格洛爾(New Mangalore)。

黃埔號註冊訊息曾於今年2月更動名稱、營運商等資料,在這之前,這艘油輪2019由英國公司Union Maritime Ltd註冊,這間公司的另艘船隻也曾遭青年運動襲擊。

伊朗支持的青年運動控制葉門紅海沿岸大部分地區,在以色列與哈瑪斯之間爆發戰爭之後,青年運動針對商船發動數十次飛彈和無人機攻擊,稱這些攻擊行動是為了聲援加薩巴勒斯坦人。

